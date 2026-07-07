超猛！103分鐘狂轟3球　比利時盧卡庫寫隊史神紀錄

▲比利時盧卡庫本屆世界盃103分鐘就轟進3球，進球效率驚人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃16強淘汰賽地主美國隊迎戰「歐洲紅魔」比利時，沒想到卻踢到大鐵板！比利時靠著德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）展現驚人效率，單場「梅開二度」領軍狂轟，加上當家神鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）傷停補時補上最後一刀，最終比利時以4比1大勝，強勢挺進8強，也讓地主美國隊無緣晉級。盧卡庫本屆103分鐘狂轟3球，進球效率驚人。

此役比利時火力全開，德凱特萊爾展現接班架勢，全場兩度破網讓美國隊防線徹底崩盤。而陣中老大哥盧卡庫表現同樣瘋狂，他在傷停補時階段進球，本屆世界盃至今僅出賽103分鐘就狂轟3球，平均每34分鐘就能攻破對手大門，進球效率高得嚇人。

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根據數據統計，盧卡庫此戰進球後，正式成為比利時隊史上首位能在「多屆」世界盃賽事中，皆攻入至少3球以上的球員。他在2018年俄羅斯世界盃曾單屆砍下4球，本屆至今也有3球進帳，持續堆高「紅魔神鋒」的歷史障礙。

儘管美國隊擁有地主優勢，但在比利時強大的進攻火力下，最終仍以1比4慘敗。比利時不僅展現奪冠熱門實力，盧卡庫與德凱特萊爾的「新舊傳承」連線，更成為本屆賽事最令人畏懼的進攻組合。

▲盧卡庫正式成為比利時隊史上首位能在「多屆」世界盃賽事中，攻入至少3球以上球員。（圖／達志影像／美聯社）