比利時「黑馬」大爆發！德凱特萊爾2射1傳寫隊史神紀錄

▲比利時德凱特萊爾上半場就演出「梅開二度」搶眼表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

比利時「紅魔鬼」軍團在淘汰賽大開殺戒！2ㄓ歲前鋒德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）展現驚人宰制力，全場個人狂飆「2進球、1助攻」，不僅毫無懸念獲選單場最佳球員，更創下比利時隊史在世界級大賽（世界盃、歐洲盃）首位在淘汰賽單場製造3球的神紀錄，率領比利時以4比1強勢擊潰美國晉級。

此戰德凱特萊爾可說是徹底擦亮接班招牌，過去他在大賽淘汰賽表現相對沉寂，近5場出賽合計僅有1次射門、3次關鍵傳球。沒想到此役他徹底覺醒，化身進攻發動機，全場多次威脅美國隊防線，單場獨造3球的表現，讓他成為比利時隊史在重大盃賽淘汰賽的第一人。

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觀察本場數據，比利時展現了極高的進攻效率，全場控球率雖然僅有40%，低於美國隊的53%，但紅魔鬼軍團把握度驚人，全場15次射門、7次射正就換回4顆進球。

反觀美國隊雖然掌握較多球權，但在比利時的高壓防守下，全場僅有7次射門、2次射正，攻勢屢屢受挫，最終只能眼睜睜看著德凱特萊爾大演個人秀，美國隊也遺憾遭到淘汰，無緣挺進8強。

▲比利時德凱特萊爾2射1傳，幫助球隊挺進8強將交手西班牙。（圖／達志影像／美聯社）