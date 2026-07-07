巴洛貢獲「特赦」也救不了！美國慘遭淘汰　三大地主國16強全滅

▲美加墨世界盃，美國在16強遭到比利時淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽爆出爭議！在頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）吞紅又解禁先發的狀況下，地主美國仍以1比4慘遭比利時血洗，無緣晉級8強。隨著加拿大、墨西哥先後敗給摩洛哥與英格蘭，本屆3個共同主辦國竟在16強「全軍覆沒」，寫下難堪紀錄。

地主魔咒發威！美加墨3國16強同落馬

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美國此役面對世界排名第9的「歐洲紅魔」比利時，全場防線頻頻崩潰，最終以1比4慘敗，無緣追平2002年締造的8強最佳成績。不僅美國落敗，稍早加拿大遭摩洛哥淘汰、墨西哥不敵英格蘭，讓2026年世界盃面臨「沒有地主國」的尷尬後段賽程，引發全球足壇熱議，球迷也紛紛探討地主魔咒的發酵。

川普施壓也沒用？「特權」前鋒熄火成焦點

本場賽事在極具爭議的社會輿論下開踢。美國前鋒巴洛貢原在32強對戰波赫領到紅牌理應禁賽，但FIFA卻史無前例給予「緩刑一年」的裁定。外界盛傳美國總統川普介入施壓，引爆譁然。儘管巴洛根如願先發，並在下半場第82分鐘獲得絕佳射門機會，卻遭比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）神勇擋下，全場無建樹也讓這場「特權風波」成為大眾檢視的焦點。

▲巴洛貢成為全場焦點。（圖／達志影像／美聯社）

門將要命失誤送禮！比利時下半場猛攻定勝負

儘管美國曾在上半場靠著蒂爾曼（Malik Tillman）的自由球直接破網，一度扳平戰局，但下半場防線徹底失守成為敗因。比賽第57分鐘，美國門將出擊解圍發生致命失誤，遭比利時中場范內肯（Hans Vanaken）逮到空檔起腳破門。這次失誤徹底打擊美軍士氣，比利時隨後在終場前再補一刀，以4球大勝鎖定晉級門票。

波切蒂諾難解困局 普利西奇孤掌難鳴

自2024年接掌兵符以來，阿根廷籍名帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）試圖為這支世界排名第17的球隊注入新活水，但面對歐洲頂級強權，陣容深度與經驗的落差依然明顯。即便陣中擁有效力義甲AC米蘭的球星普利西斯（Christian Pulisic）坐鎮，依舊無法帶領這支平均年齡偏輕的美國隊跨過16強高牆。