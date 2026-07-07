FOX評大谷翔平MVP「毫無懸念」：現在就能準備第5座！

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

FOX體育公布大聯盟最新戰力排行榜與各隊上半季MVP，道奇以59勝32敗、勝率.648高居全大聯盟第一，大谷翔平毫無懸念獲選隊內上半季MVP。

FOX指出，大谷投手成績8勝2敗、防禦率1.79；打擊方面OPS達.926，排名國聯第3，直言「現在開始準備他的第5座MVP獎盃也不為過。」

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釀酒人排名第2，隊內MVP為火球右投米齊奧羅斯基（Jacob Misiorowski），他本季9勝4敗、防禦率1.47，另有156次三振，皆為大聯盟第一，被視為國聯賽揚獎熱門。勇士排名第3，隊內MVP則是敲出22轟的歐森（Matt Olson）。

值得注意的是白襪與藍鳥。白襪過去連3年百敗，如今以47勝42敗暫居美聯中區第一，村上宗隆雖因大腿後側受傷缺陣超過1個月，但57場已敲20轟、41打點、OPS.938，仍是球隊翻身關鍵。不過FOX將白襪上半季MVP給了入選明星賽的三壘手瓦加斯，他88場20轟、56打點、OPS.857，村上可能因傷缺時間較長而落選。

藍鳥方面，FOX選出先發右投席斯（Dylan Cease）為隊內MVP，他5勝4敗、防禦率2.79，137次三振居聯盟第一。不過岡本和真本季19轟、54打點皆為全隊第一，扛起低迷打線，前半季貢獻度同樣相當突出，未獲選也引發疑問。