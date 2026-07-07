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一句「坐下吧，小子」惹禍　國民右投禁賽上訴成功

▲卡瓦利（Cade Cavalli）。（圖／路透）

▲卡瓦利（Cade Cavalli）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

華盛頓國民右投卡瓦利（Cade Cavalli）日前因對波士頓紅襪打者康崔拉斯（Willson Contreras）嗆聲，引爆雙方板凳清空衝突，遭大聯盟處以7場禁賽，不過，大聯盟今（6）日宣布，卡瓦利上訴成功，禁賽場次由7場減為5場。

衝突發生在1日國民對紅襪之戰，卡瓦利於4局下讓康崔拉斯站著遭到三振後，朝對方喊出「Sit down, boy!（坐下吧，小子！）」，引發康崔拉斯不滿，雙方隨即爆發口角，兩隊球員與教練也衝進場內，形成板凳清空場面。

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混亂中，康崔拉斯還一度朝卡瓦利丟出頭盔，所幸未擊中對方，兩人最終都遭裁判驅逐出場。

大聯盟隨後對事件做出懲處，卡瓦利與康崔拉斯同樣被處以7場禁賽，此外，參與衝突的國民投手麥克拉斯（Miles Mikolas）遭禁賽5場，紅襪工具人伊頓（Nate Eaton）則被禁賽3場。

卡瓦利提出上訴後，大聯盟將禁賽場次下修為5場，並於今天開始執行，若賽程未因天候等因素異動，他預計將於下周對紐約洋基之戰復出，該役也是國民明星賽前的最後一場比賽。

卡瓦利本季共先發19場，投92.2局送出105次三振，戰績5勝4敗、防禦率3.88，ERA+為110。

關鍵字： MLB禁賽華盛頓國民

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