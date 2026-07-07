大谷超寵粉！8歲女童生日和他同一天　親自送球當生日禮

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
記者王真魚／綜合報導
道奇日籍球星大谷翔平7日（台灣時間）在主場賽前展現暖心一面。在傳接球訓練後，他特地走向左外野至中外野看台，親手將一顆棒球送給一名8歲小球迷，暖舉讓現場球迷直呼感動。
幸運收到禮物的是首次進場觀看道奇比賽的8歲女童莎曼珊（Samantha）。她在大谷練習時高喊：「請給我一顆球！」大谷聽見後笑著回應「OK！」，並在練習結束後信守承諾，親自走到她所在的看台，把球交到她手中。
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更巧的是，當大谷傳接球時靠近看台，莎曼珊還大喊：「我們同一天生日！」原來她的生日也是7月5日，與大谷同一天，意外的巧合也讓這份禮物更具紀念意義。
女童的父親賽後盛讚大谷，「他真的是一位非常親切、有禮貌的人，是個很棒的人。」收到偶像送上的生日驚喜，莎曼珊笑得合不攏嘴，直呼「真的好開心！」
當父親笑著問她「從今天開始就是道奇球迷了吧？」她也開心點頭。至於最期待大谷接下來的表現，她毫不猶豫地大喊：「全壘打！」
大谷翔平が“神対応” 「オーケー！」から始まった奇跡…8歳少女へ届けた“誕生日ボール” #ShoheiOhtani #Shotime #Dodgershttps://t.co/bTOhu6gkIA— Full-Count フルカウント (@Fullcountc2) July 7, 2026
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