「像老爺爺搖搖晃晃！」前英超金靴狠批C羅：拖累葡萄牙

記者王真魚／綜合報導

葡萄牙在世界盃16強傷停補時遭西班牙絕殺，以0比1遭淘汰，41歲球星C羅（Cristiano Ronaldo）賽後含淚告別生涯最後一屆世界盃。然而，前英格蘭國腳、曾拿下英超金靴的薩頓（Chris Sutton）賽後毫不留情地開砲，直言C羅「像個老爺爺一樣在場上踉蹌走動」，甚至認為他拖累葡萄牙的表現。

▲葡萄牙隊巨星C羅（Cristiano Ronaldo ）。（圖／達志影像／美聯社）

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C羅賽前已表明，這將是自己最後一次參加世界盃，但他未能率隊突破16強，第6度挑戰冠軍夢仍告落空，賽後難掩失落落淚。

事實上，葡萄牙在淘汰賽首戰擊敗克羅埃西亞時，替補前鋒拉莫斯（Gonçalo Ramos）攻進致勝球，不少外界便呼籲應讓他在對西班牙之戰擔任先發中鋒。不過，主帥馬丁尼茲（Roberto Martínez）仍選擇讓C羅踢滿全場，25歲的拉莫斯始終沒有獲得上場機會。

薩頓在英國《BBC》節目中質疑這項決定，「上一屆世界盃16強，教練鼓起勇氣把C羅放上板凳，拉莫斯先發就上演帽子戲法。4年過去了，C羅又老了4歲，而結果就是現在這樣。他讓整支球隊的表現令人失望。」

薩頓認為，現代中鋒必須不斷跑動、壓迫、防守並帶動隊友，但C羅已經做不到，「中鋒必須四處跑動、為球隊做出貢獻、施加壓迫，讓進攻更有變化，但他沒有。」

他毫不留情地表示，「他就像個老爺爺一樣，在場上踉踉蹌蹌地走來走去，所以葡萄牙才會被淘汰。C羅什麼都沒做到，也沒有任何貢獻。葡萄牙還有很多優秀球員，他們一定會覺得，這屆世界盃根本是在浪費時間。」