運動雲

>

「像老爺爺搖搖晃晃！」前英超金靴狠批C羅：拖累葡萄牙

記者王真魚／綜合報導

葡萄牙在世界盃16強傷停補時遭西班牙絕殺，以0比1遭淘汰，41歲球星C羅（Cristiano Ronaldo）賽後含淚告別生涯最後一屆世界盃。然而，前英格蘭國腳、曾拿下英超金靴的薩頓（Chris Sutton）賽後毫不留情地開砲，直言C羅「像個老爺爺一樣在場上踉蹌走動」，甚至認為他拖累葡萄牙的表現。

▲葡萄牙隊巨星C羅（Cristiano Ronaldo ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙隊巨星C羅（Cristiano Ronaldo ）。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

C羅賽前已表明，這將是自己最後一次參加世界盃，但他未能率隊突破16強，第6度挑戰冠軍夢仍告落空，賽後難掩失落落淚。

事實上，葡萄牙在淘汰賽首戰擊敗克羅埃西亞時，替補前鋒拉莫斯（Gonçalo Ramos）攻進致勝球，不少外界便呼籲應讓他在對西班牙之戰擔任先發中鋒。不過，主帥馬丁尼茲（Roberto Martínez）仍選擇讓C羅踢滿全場，25歲的拉莫斯始終沒有獲得上場機會。

薩頓在英國《BBC》節目中質疑這項決定，「上一屆世界盃16強，教練鼓起勇氣把C羅放上板凳，拉莫斯先發就上演帽子戲法。4年過去了，C羅又老了4歲，而結果就是現在這樣。他讓整支球隊的表現令人失望。」

薩頓認為，現代中鋒必須不斷跑動、壓迫、防守並帶動隊友，但C羅已經做不到，「中鋒必須四處跑動、為球隊做出貢獻、施加壓迫，讓進攻更有變化，但他沒有。」

他毫不留情地表示，「他就像個老爺爺一樣，在場上踉踉蹌蹌地走來走去，所以葡萄牙才會被淘汰。C羅什麼都沒做到，也沒有任何貢獻。葡萄牙還有很多優秀球員，他們一定會覺得，這屆世界盃根本是在浪費時間。」

關鍵字： 世界盃2026世界盃C羅葡萄牙西班牙薩頓ChrisSutton足球世界盃16強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【遇襲畫面曝】黑衣男近身3秒後出手　矢板明夫滿嘴鮮血

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

1林立回歸！兩分砲　一棒轟平悍將

216強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

3外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

4統一獅阿跨面唱出台南精神

5內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366