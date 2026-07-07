川普介入後巴洛根獲准先發！球迷傻眼：希望比利時贏球

▲世界盃美國巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在世界盃16強對比利時之戰強行先發，引發外界議論。由於他前一戰因紅牌退場，原本應在本場禁賽，卻在賽前獲准暫緩處分，加上美國總統川普曾向FIFA主席因凡蒂諾要求重新檢視判決，這項罕見措施在全球掀起爭議。

巴洛根在32強戰被紅牌罰下，照理應缺席對比利時之戰，不過賽前一天傳出禁賽處分暫緩，他也出現在先發名單中。此舉讓社群平台X上湧入大量討論，不少球迷直呼，「巴洛根竟然真的先發」、「這操作挑釁意味太強」、「原本還以為教練可能不會用他，看來想太多了。」

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也有球迷擔心比賽結果因此蒙上陰影，「希望比利時贏，如果美國靠巴洛根進球贏球，真的會讓人很冷感」、「如果他進球又幫美國贏球，接下來會怎樣？」

不少聲音則替巴洛根本人感到無奈，認為他被捲入政治風暴，「巴洛根也很可憐，變成政治的玩具」、「你這樣真的可以嗎？不管之後多活躍、甚至拿冠軍，這件事都會跟著你一輩子」、「這會在他的生涯留下難以抹去的污點。」

甚至有球迷替美國主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）緩頰，認為他恐怕也承受巨大壓力，「波切蒂諾也只能讓巴洛根先發吧，不然說不定會被總統盯上。」