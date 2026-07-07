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快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

▲比利時德凱特萊爾上半場「梅開二度」，幫助球隊2比1領先。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時德凱特萊爾上半場「梅開二度」，幫助球隊2比1領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽16強淘汰賽，地主美國交手比利時之戰，上半場兩隊形成進攻大戰，比利時靠著德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）上半場「梅開二度」獨進兩球，下半場第57分鐘比利時范內肯（Hans Vanaken）再度進球，讓球隊以3比1強勢領先美國。最後傷停補時比利時再度進球，最終4比1撂倒美國晉級8強。

此戰賽前就因為美國當家球星巴洛根（Folarin Balogun）因為領到紅牌，但傳出美國總統川普（Donald Trump）出面親自致電給FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表達關切下，被FIFA國際足總暫緩執行禁賽處分，引發比利時足協不滿上訴，但最終遭到駁回，巴洛根此戰仍以先發身分上陣。

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開賽僅第9分鐘，比利時德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）就踢進個人國家隊第7顆，也是世界盃首顆進球，讓比利時取得1比0領先。

隨後第21分鐘，比利時主力中場奧納納（Amadou Onana）意外出現傷勢狀況，只能緊急換上范內肯（Hans Vanaken）入替。

▲2026世足、世界盃，美國蒂爾曼也替球隊踢進此戰首顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國蒂爾曼也替球隊踢進此戰首顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

地主美國在第31分鐘靠著蒂爾曼（Malik Tillman）強勢進球扳平比分，不過高興沒有太久時間，第33分鐘比利時德凱特萊爾就頭槌建功，生涯首度在世界盃「梅開二度」，完成單場個人第2顆進球，再度讓比利時以2比1領先。隨後上半場傷停補時雙方都未再有進球，比利時半場終了就以2比1暫時領先地主美國。

上半場控球率兩隊相差不多，美國取得45％，比利時則為48％。美國3次射門、1次射正，比利時則是11次射門、5次射正。

下半場開踢後，比利時持續猛攻，上半場頂替奧納納替補登場的范內肯，第57分鐘利用美國門將弗里斯（Matt Freese）一次主動出擊的判斷失誤，幾乎「空門」狀態，順利進球，讓比利時3比1持續領先。

地主美國在兩球落後下，嘗試力挽狂瀾，但始終無法攻破對手球門，反觀比利時在兩球領先下，攻守兩端都穩定出擊，最後傷停補時為4分鐘。比利時在傷停補時進行至第3分鐘盧卡古（Romelu Lukaku）再度進球，最終4比1撂倒美國，晉級本屆世界盃8強。

▲2026世足、世界盃，比利時范內肯下半場也順利進球幫助球隊3比1擴大領先。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時范內肯下半場也順利進球，幫助球隊3比1擴大領先。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強美國比利時

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