巴西「丟貓詛咒」纏身4年？強　世足10大慘案盤點

▲巴西隊在2026世界盃16強賽中爆冷以1比2敗給挪威，遺憾提前出局。回顧自2022年卡達世界盃的「丟貓事件」後，巴西隊陷入了傷病不斷、戰績低迷的黑暗期，讓不少球迷崩潰直呼「貓咪詛咒」真實存在。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

驚天冷門！2026世界盃足球賽16強賽傳統強權「森巴軍團」巴西隊，在面對北歐勁旅挪威的比賽中，最終以1比2落敗，遺憾提前打包回家。這場失利不僅讓全球巴西球迷心碎一地，更讓社群再度掀起關於「貓咪詛咒」的討論，不少網友直指，自從2022年那場充滿爭議的「丟貓事件」後，巴西足球似乎徹底失去幸運女神的眷顧。

什麼是「貓咪詛咒」？

這都市傳說須追溯至4年前的卡達世界盃。當時巴西球星小維尼修斯（Vinicius Jr）正在記者會中受訪，一隻流浪貓意外跳上採訪桌面，正當小維尼修斯覺得有趣時，一旁的巴西隊新聞官竟當眾雙手抓起貓的背部，直接將貓咪從桌上扔下。

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La maldición del gato sigue presente en Brasil. pic.twitter.com/pwWKPJ0KXC — Iván (@IvaanBlanco26) July 5, 2026

雖然貓咪有安全著陸，但此舉動瞬間引爆全球愛貓人士強烈譴責。自那次「驚天一擲」後，巴西隊的氣勢宛如溜滑梯般直線墜落，球迷甚至將這段黑暗期命名為「Canarinha（貓的詛咒）」。

巧合還是冥冥之中的懲罰？

隨著巴西在今年世界盃止步16強，網友們整理出「丟貓事件」發生後，森巴軍團經歷的10大國際賽重大挫敗與低潮。

網友盤點巴西隊「10 大不幸事件」

1、2022世界盃 8 強出局： 在點球大戰中遭到克羅埃西亞無情淘汰。

2、功勳主帥黯然離隊： 執教國家隊長達6年的總教練蒂特（Tite）宣布卸任。

3、主場神話宣告破滅： 在世界盃南美區資格賽中，寫下隊史首次在主場吞敗的難堪紀錄。

4、隊史恥辱紀錄誕生： 隊史首度敗給哥倫比亞。

5、陷入連敗空前低潮： 隊史首度吞下資格賽3連敗。

6、帥位動盪不安： 接任主帥的迪尼茲（Fernando Diniz）戰績不佳，黯然下課。

7、美洲盃慘遭滑鐵盧：2024美洲盃8強賽中不敵烏拉圭，再次遭到淘汰。

8、防線徹底崩盤： 世界盃資格賽單場慘失4球，防線千瘡百孔。

9、宿敵陰影籠罩： 短時間內兩度敗給死對頭阿根廷。

10、2026世足16強止步： 以1比2不敵挪威，寫下近年來世界盃的最差表現。

這段陣痛期無疑是森巴軍團心中揮之不去的陰影。有網友理性直言，若想化解這場「怨氣」並重返榮耀，與其祈求破除詛咒，不如痛定思痛進行深度的陣容換血與戰術重整，才能真正在未來的賽場上找回昔日王者風範。



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