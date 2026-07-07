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姆巴佩遭種族歧視怒發聲！點名痛批巴拉圭女議員：卑劣的女人

▲法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

▲法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

法國隊球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在世界盃16強淘汰巴拉圭後，因拒絕與對方門將握手，引發風波。巴拉圭一名參議員隨後在社群平台發表針對他的歧視性言論，讓姆巴佩7日透過X（前Twitter）公開反擊，痛批對方是「卑劣的女人」，並強調絕不容忍種族歧視。

世界盃16強賽，法國靠著下半場第25分鐘的12碼罰球，以1比0擊敗踢法強硬、犯規頻頻的巴拉圭。賽後，巴拉圭門將希爾（Orlando Gil）主動向姆巴佩握手，但姆巴佩並未回應，直接離開。

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事後，巴拉圭參議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）在X發表帶有歧視意味的貼文，引發爭議。

姆巴佩隨後點名回擊，「妳是一個卑劣的女人，也是不配坐在這個位置上的人。妳並不能代表巴拉圭，真正代表巴拉圭的是那些在整屆賽事中展現熱情與榮譽的球員。」

他進一步表示，「因為妳的無知與毫不掩飾的種族歧視，世界已經開始忘記巴拉圭球員在這屆世界盃締造的歷史與努力，反而只記住一位替自己國家留下最糟糕形象的無能女性。」

他認為，這番言論已經傷害了巴拉圭國家隊的形象。

最後，姆巴佩強調，「我絕不會容許像她這樣的人，把仇恨與種族歧視散播到世界各地。」並再次呼籲社會共同反對種族歧視。

關鍵字： 世界盃姆巴佩種族歧視巴拉圭足球風波

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