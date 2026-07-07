葡萄牙遭西班牙淘汰！B費認了：下半場退太深　點出輸球主因

▲費爾南德斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙在美加墨世界16強不敵西班牙，黯然淘汰！中場大將費爾南德斯（Bruno Fernandes）全場0助攻並狂丟19次球權，表現未達水準。賽後他難掩失落，坦言球隊原先的目標是奪冠，對這個結果感到極度失望，並直指下半場「退防太深」是致命傷。

狂丟19次球權！B費進攻端徹底迷航

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身為葡萄牙的進攻中樞，B費此役在西班牙的嚴密看防下吃足苦頭。攤開賽後數據，他全場僅有67次觸球，雖然送出2次關鍵傳球，但5次傳中僅2次成功，傳球成功率更跌至78%。

最致命的是，B費單場狂丟了19次球權，不僅0助攻收場，防守端也僅有2次實質貢獻。他在中場的迷航，直接導致葡萄牙的攻勢無法有效串聯，也讓球迷在社群上熱烈討論球隊戰術是否過度消耗了這位核心中場。

Bruno Fernandes after Portugal lost against Spain:



"I do not think we were successful. I mean, we should at least have gone a bit further. It’s a disappointing moment. We came here with a very clear objective, which was to win the World Cup.



We were good in the first half, but… pic.twitter.com/Wz15wdyXUc — utdreport (@utdreport) July 6, 2026

下半場戰術保守惹禍 控球權盡失成敗因

「我不認為我們成功了，我們至少應該走得更遠。」B費賽後受訪時直言不諱。針對這場比賽的轉折，他點出了球隊在戰術執行上的致命失誤：「我們上半場表現得不錯，但隨後我們退得太深了，這讓對手掌握了更多的控球權。」面對西班牙招牌的傳控體系，葡萄牙選擇保守退防，反而將主動權拱手讓人。B費無奈表示：「我們輸給了奪冠熱門之一，這就是現實。」

奪冠美夢心碎 葡萄牙下一步備受關注

帶著外界極高的期望與星光熠熠的陣容，葡萄牙這趟世界盃之旅的目標非常明確。B費坦言：「這是一個令人失望的時刻，我們來到這裡的目標就是贏得世界盃。」然而，在殘酷的淘汰賽中，一步退讓就可能萬劫不復。這場敗仗不僅讓葡萄牙的黃金世代再次抱憾，也引發了外界對於國家隊未來戰術體系與陣容調整的反思。