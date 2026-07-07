運動雲

>

葡萄牙遭西班牙淘汰！B費認了：下半場退太深　點出輸球主因

▲▼葡萄牙費爾南德斯（Bruno Fernandes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費爾南德斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙在美加墨世界16強不敵西班牙，黯然淘汰！中場大將費爾南德斯（Bruno Fernandes）全場0助攻並狂丟19次球權，表現未達水準。賽後他難掩失落，坦言球隊原先的目標是奪冠，對這個結果感到極度失望，並直指下半場「退防太深」是致命傷。

狂丟19次球權！B費進攻端徹底迷航

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為葡萄牙的進攻中樞，B費此役在西班牙的嚴密看防下吃足苦頭。攤開賽後數據，他全場僅有67次觸球，雖然送出2次關鍵傳球，但5次傳中僅2次成功，傳球成功率更跌至78%。

最致命的是，B費單場狂丟了19次球權，不僅0助攻收場，防守端也僅有2次實質貢獻。他在中場的迷航，直接導致葡萄牙的攻勢無法有效串聯，也讓球迷在社群上熱烈討論球隊戰術是否過度消耗了這位核心中場。

下半場戰術保守惹禍　控球權盡失成敗因

「我不認為我們成功了，我們至少應該走得更遠。」B費賽後受訪時直言不諱。針對這場比賽的轉折，他點出了球隊在戰術執行上的致命失誤：「我們上半場表現得不錯，但隨後我們退得太深了，這讓對手掌握了更多的控球權。」面對西班牙招牌的傳控體系，葡萄牙選擇保守退防，反而將主動權拱手讓人。B費無奈表示：「我們輸給了奪冠熱門之一，這就是現實。」

奪冠美夢心碎　葡萄牙下一步備受關注

帶著外界極高的期望與星光熠熠的陣容，葡萄牙這趟世界盃之旅的目標非常明確。B費坦言：「這是一個令人失望的時刻，我們來到這裡的目標就是贏得世界盃。」然而，在殘酷的淘汰賽中，一步退讓就可能萬劫不復。這場敗仗不僅讓葡萄牙的黃金世代再次抱憾，也引發了外界對於國家隊未來戰術體系與陣容調整的反思。

關鍵字： 2026世足世界盃葡萄牙

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

西班牙太狠了！6場世界盃0失球＋35戰不敗　葡萄牙成最新受害者

西班牙太狠了！6場世界盃0失球＋35戰不敗　葡萄牙成最新受害者

輸球後閃電辭職！馬丁尼茲告別葡萄牙　感性喊：這是段不可思議的時光

輸球後閃電辭職！馬丁尼茲告別葡萄牙　感性喊：這是段不可思議的時光

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

輸球仍封神！C羅世界盃11球登頂葡萄牙第一　連6屆破門前無古人

輸球仍封神！C羅世界盃11球登頂葡萄牙第一　連6屆破門前無古人

18歲亞馬爾主動擁抱C羅！賽後一幕感動球迷　直喊：世代交棒了

18歲亞馬爾主動擁抱C羅！賽後一幕感動球迷　直喊：世代交棒了

哭了！C羅6屆世界盃終章寫下遺憾　苦戰90分鐘含淚向球迷道別

哭了！C羅6屆世界盃終章寫下遺憾　苦戰90分鐘含淚向球迷道別

快訊／C羅夢碎！西班牙91分鐘致命一擊　1比0淘汰葡萄牙

快訊／C羅夢碎！西班牙91分鐘致命一擊　1比0淘汰葡萄牙

姆巴佩拒握手竟遭種族歧視！女參議員嗆：「喀麥隆野蠻人」

姆巴佩拒握手竟遭種族歧視！女參議員嗆：「喀麥隆野蠻人」

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366