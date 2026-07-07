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NBA震撼彈！國王釋出6屆全明星迪羅臣　中距離大師重返自由市場

▲迪羅臣。（圖／路透）

▲國王宣布釋出6屆全明星球員迪羅臣。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA休賽季再度爆出重磅人事變動！沙加緬度國王在嘗試交易未果後，於今日正式宣布，裁掉陣中6屆全明星球員「中距離大師」迪羅臣（DeMar DeRozan）。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，此舉也宣告這位明星得分手在沙加緬度的兩年效力生涯正式畫下句點，現年36歲的他將重獲自由身，勢必引發爭冠球隊的搶人大戰。

事實上，國王在進入休賽季後便動作頻頻，積極尋求交易迪羅臣的可能性，期盼能換取更多補強籌碼。然而，迪羅臣新賽季高達2600萬美元（約台幣8.4億元）的薪資空間佔額，成為各隊接手的最大阻礙，在多方談判觸礁的情況下，國王最終選擇直接裁員。

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隨著國王選擇「分手」出清薪資包袱，這名征戰NBA長達17個賽季的資深老將，將正式進入自由球員市場。外界預期，儘管迪羅臣已步入職業生涯後期，但他豐富的賽場經驗與頂尖單打能力，仍被視為能為爭冠球隊提供「即戰力」的核心拼圖。

回顧迪羅臣上季在國王的表現，雖然場均18.4分、4.1次助攻是自2013-14賽季（其生涯首度入選全明星賽）以來的個人新低，但他在場上的效率依舊驚人。

數據顯示，迪羅臣上季投籃命中率提升至4成97，創下近兩季以來新高，證明其招牌的中距離跳投依舊犀利，得分穩定性與組織能力仍具備高度威脅。

現年36歲的迪羅臣，生涯曾效力於暴龍、馬刺、公牛及國王，在1264場例行賽中，繳出場均21.1分、4.3籃板、4.1助攻的亮眼數據。這位明星搖擺人過去戰功彪炳，曾協助美國男籃奪下2014年世界盃冠軍及2016年里約奧運金牌。

儘管近年來迪羅臣的季後賽之路並不順遂，過去7季所效力的球隊有6次無緣季後賽（含國王兩季），但他在得分榜上的歷史地位依舊難以撼動。目前迪羅臣在NBA現役球員總得分榜高居第5名，生涯累積總得分達26711分，排名聯盟歷史第16位。隨著他重獲自由，這位傳奇得分手的下一站落腳何處，勢必成為全聯盟關注的焦點。

關鍵字： NBA迪羅臣國王DeMar DeRozan

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