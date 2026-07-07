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曾與大谷翔平爆配球風波　菜鳥捕手曝默契升溫：已理解他

▲ 新人捕手拉辛表示和大谷翔平的配球默契已有明顯改善。 （圖／路透）

▲ 新人捕手拉辛表示和大谷翔平的配球默契已有明顯改善。 （圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平日前對教士之戰重返投打二刀流先發，與新人捕手拉辛（Dalton Rushing）再度搭檔。兩人先前曾因配球與溝通出現狀況引發討論，不過拉辛賽後透露，彼此默契已有明顯改善，直言「大多數時候，我們的想法是一致的。」

兩人6月25日搭檔時曾發生配球溝通問題，拉辛因暗號誤解導致捕逸失分，甚至在大谷提出ABS好壞球挑戰時，一度搖頭制止，引發外界關注。當時比賽後段甚至改由大谷主導配球。

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不過根據美媒報導，在日前對教士之戰中，大谷主投110球，大部分球種仍由拉辛負責配球。拉辛表示，「今晚我真的能理解他想做什麼，在大多數情況下，我們的想法都是一致的。」

儘管默契已有進步，拉辛坦言，與大谷溝通仍有一定難度，原因在於大谷身兼二刀流，不會一直待在休息區。

他表示，「這並不容易。我們會稍微依賴投手教練普萊爾（Mark Prior），翻譯艾瑞頓（Will Ireton）當然也會幫忙，但我和大谷之間很多溝通都是透過普萊爾協助，所以確實比較困難。不過他真的把這個角色做得非常好。」

經歷前一次搭檔風波後，拉辛認為雙方已逐漸建立默契，對未來與大谷繼續合作更有信心。

關鍵字： 大谷翔平捕手拉辛二刀流配球默契美職動態

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