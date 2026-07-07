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佐佐木朗希投球習慣遭破解？牛棚加練30分鐘找解方

記者王真魚／綜合報導

效力道奇隊的日本投手佐佐木朗希將於台灣時間9日先發迎戰洛磯，7日在賽前進入牛棚練投，花了約30分鐘投38球，針對投球動作進行反覆確認。由於他上一場先發後坦言，自己的投球習慣可能已遭對手識破，此次也特別與教練團討論修正方向。

佐佐木上一場對教士先發後曾表示，不排除自己的投球習慣被對手掌握，「雖然不知道對方究竟看出了什麼，但希望能在我們能力所及的範圍內查清楚原因。」 因此，他此次牛棚練投刻意花了約30分鐘，時間比平時更長，期間穿插四縫線速球、滑球與指叉球共38球，仔細調整投球機制。

練投結束後，他與投手教練普萊爾（Mark Prior）及翻譯艾瑞頓（Will Ireton）交換意見，持續研究修正方向。

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總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前談到此事表示：「我不確定是否真的被看出球種，但他所有球路幾乎都被打得很紮實，確實有必要確認原因。」

9日對洛磯之戰，對佐佐木而言也是攸關先發輪值的重要一戰。目前因傷缺陣的史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都持續朝復出邁進，預計明星賽後有望重返先發輪值。

目前輪值中，大谷翔平、山本由伸及羅布雷斯基（Justin Wrobleski）的位置相對穩固，其餘包括勞爾（Eric Lauer）、席漢（Emmet Sheehan）與佐佐木，都可能因傷兵歸隊而面臨競爭，甚至有人將轉往牛棚。

報導指出，勞爾身為左投，近期表現穩定，因此佐佐木與席漢更需要把握剩餘先發機會，爭取在下半季繼續留在先發輪值。對佐佐木而言，這場前半季最後一次登板，也將成為他能否站穩先發輪值的重要考驗。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 佐佐木朗希洛磯之戰先發輪值投球機制大谷翔平

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