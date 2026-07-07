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太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙在美加墨世界盃16強淘汰出局，陣中巨星C羅（Cristiano Ronaldo）賽後獨自落淚走回更衣室，全程竟無任何隊友上前安慰。此舉引發外界嘩然，多位足壇巨星直指球隊內部恐已生嫌隙，甚至認為球員私下將出局責任全推給了這位足壇傳奇。

▲▼C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅稱以為葡萄牙付出所有。（圖／達志影像／美聯社）

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孤獨背影惹議！C羅爆哭離場0互動

比賽結束哨音響起，C羅向滿場球迷揮手致意後，難掩激動情緒痛哭流涕。然而，令人訝異的是，這位老將在最後一次向世界盃舞台告別時，身旁竟無任何隊友上前擁抱。他隻身一人，默默地走進球員通道。知名記者巴拉格（Guillem Balague）感嘆，「你能想像奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）或梅西（Lionel Messi）告別戰時沒人理嗎？直到最後一刻，C羅還是那個只剩自己的C羅。」

前球星點破殘酷現實：隊友認為是你害的

針對這詭異的氣氛，傳奇前鋒薩頓（Chris Sutton）直言，葡萄牙球員心中恐有怨言，「他們嘴上不說，但心裡一定在想：『這屆大賽是你害了我們，球隊進攻當機、慘遭淘汰都是因為你。』」薩頓也提出不同面向的質疑，點出曾在對陣克羅埃西亞打入致勝球的拉莫斯（Gonçalo Ramos）此役竟苦無上場機會，認為若非球員帶傷，教練團的調度與C羅的戰術定位絕對是一大問題。

歲月不饒人！魯尼嘆：足壇傷感的一天

看著曾經並肩作戰的戰友黯然離場，C羅前隊友魯尼（Wayne Rooney）則表達了惋惜之情。魯尼坦言，C羅曾堅信自己能贏得大力神盃，無奈「歲月不饒人」。不過，魯尼也從不同角度為老戰友緩頰，強調以C羅不服輸的強悍心態，絕對不能排除他未來再次披上葡萄牙戰袍的可能性，「對整個足球界來說，這絕對是令人傷感的一天。」

關鍵字： 2026世足世界盃C羅

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