太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

記者林緯平／綜合報導
葡萄牙在美加墨世界盃16強淘汰出局，陣中巨星C羅（Cristiano Ronaldo）賽後獨自落淚走回更衣室，全程竟無任何隊友上前安慰。此舉引發外界嘩然，多位足壇巨星直指球隊內部恐已生嫌隙，甚至認為球員私下將出局責任全推給了這位足壇傳奇。
▲C羅稱以為葡萄牙付出所有。（圖／達志影像／美聯社）
孤獨背影惹議！C羅爆哭離場0互動
比賽結束哨音響起，C羅向滿場球迷揮手致意後，難掩激動情緒痛哭流涕。然而，令人訝異的是，這位老將在最後一次向世界盃舞台告別時，身旁竟無任何隊友上前擁抱。他隻身一人，默默地走進球員通道。知名記者巴拉格（Guillem Balague）感嘆，「你能想像奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）或梅西（Lionel Messi）告別戰時沒人理嗎？直到最後一刻，C羅還是那個只剩自己的C羅。」
Cristiano Ronaldo recreated his iconic walk ???????????????? pic.twitter.com/FkbwFCLFLQ— MC (@CrewsMat10) July 6, 2026
前球星點破殘酷現實：隊友認為是你害的
針對這詭異的氣氛，傳奇前鋒薩頓（Chris Sutton）直言，葡萄牙球員心中恐有怨言，「他們嘴上不說，但心裡一定在想：『這屆大賽是你害了我們，球隊進攻當機、慘遭淘汰都是因為你。』」薩頓也提出不同面向的質疑，點出曾在對陣克羅埃西亞打入致勝球的拉莫斯（Gonçalo Ramos）此役竟苦無上場機會，認為若非球員帶傷，教練團的調度與C羅的戰術定位絕對是一大問題。
歲月不饒人！魯尼嘆：足壇傷感的一天
看著曾經並肩作戰的戰友黯然離場，C羅前隊友魯尼（Wayne Rooney）則表達了惋惜之情。魯尼坦言，C羅曾堅信自己能贏得大力神盃，無奈「歲月不饒人」。不過，魯尼也從不同角度為老戰友緩頰，強調以C羅不服輸的強悍心態，絕對不能排除他未來再次披上葡萄牙戰袍的可能性，「對整個足球界來說，這絕對是令人傷感的一天。」
????????️ ????????????: Wayne Rooney criticizing Bruno Fernandes regarding not putting the cross in here for Cristiano Ronaldo:— The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 6, 2026
"If you are playing Cristiano Ronaldo, you have to USE HIM! The ball could have been put in the box here, from Bruno Fernandes. But they REFUSE to put it in."… pic.twitter.com/lw8gFkQa2k
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