費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

▲費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）日前遭克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA），完成讓渡程序後選擇成為自由球員。就在外界關注他下一站落腳處之際，費爾柴德悄悄更新Instagram個人簡介，標註了西雅圖水手官方帳號，妻子也在限時動態分享多張西雅圖風景照，讓不少球迷猜測，他是否已經找到新東家。經紀公司也證實費爾柴德已與水手隊簽約。

費爾柴德6月26日遭守護者指定讓渡，在完成7天讓渡程序後未獲其他大聯盟球隊承接。球團原本將他直接下放3A，但他依規定拒絕接受下放，於7月3日（美國時間）選擇成為自由球員，投入市場尋找新東家。

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消息曝光後，由於費爾柴德曾代表中華隊參加2026年世界棒球經典賽，立刻引發台灣球迷關注。中職方面，包括味全龍與統一獅都已證實曾與他接觸。其中味全總教練葉君璋透露，球團確實有討論並接觸費爾柴德；統一獅總教練林岳平也表示，球團已與他交換意見，預期至少有3支中職球隊會對他有興趣。

不過近日費爾柴德Instagram個人簡介出現變化，他寫下：「Professional baseball player for the @mariners | Wake Forest」，並直接標註水手隊官方帳號。此外，他的妻子個人簡介寫著「Seattle sometimes」，限時動態更分享西雅圖街景、地標，引發外界聯想。

▲ 費爾柴德IG自介標註水手隊官方帳號，妻子也分享西雅圖生活，引發外界猜測已找到新東家 。（圖／記者截自費爾柴德IG）

值得一提的是，費爾柴德本身就是西雅圖人，出生、成長都在西雅圖，過去曾在2022年短暫待過水手體系，因此與當地淵源深厚。

他日前還返回家鄉西雅圖，特地造訪台灣駐西雅圖辦事處，留下簽名球並與處長合影，當時透露預計今年11月將再度訪台，並表示「很期待下一次的經典賽」，展現對台灣的深厚情感。

截至目前為止，水手隊尚未正式宣布任何與費爾柴德相關的簽約消息，不過IG自介與妻子分享西雅圖生活的動態，已讓不少球迷認為，他回鍋水手的可能性不低。費爾柴德所屬經紀公司帕菲克隨後證實，費爾柴德已和水手隊簽約。