世界盃震撼彈！巴洛貢紅牌解禁「直接先發」　比利時抗議仍擋不住

▲巴洛貢確定對比利時先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽前夕爆出震撼彈！美國隊陣中頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）原因紅牌遭禁賽，但在美國總統川普施壓下，FIFA竟史無前例撤銷處分。主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）隨即將他排入今（7）日對戰比利時的先發名單，引發國際足壇譁然。

史無前例！紅牌禁賽大轉彎 巴洛貢強勢重返先發

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原先預期將缺席16強生死戰的巴洛貢，憑藉FIFA引述紀律準則第27條，將其禁賽處分改為「緩刑一年」，戲劇性獲得出賽資格。主帥波切蒂諾毫不猶豫，將這位在小組賽表現亮眼、進球數全隊第一的頭號前鋒擺回先發陣容。美國隊將以最完整的主力陣線，包含普利西斯（Christian Pulisic）與麥肯尼（Weston McKennie）等人，全力迎戰歐洲紅魔比利時。

政治力介入？川普發文狂讚 比利時氣炸揚言抵制

這項判決引爆國際足壇軒然大波，社會大眾的關注焦點瞬間從球場轉向政治角力。據外媒報導，美國總統川普親自向FIFA主席施壓，隨後更在社群平台Truth Social公開發文：「感謝FIFA做對的事，洗刷了這個巨大的不公！」然而，此舉徹底惹怒對手。比利時足協正式發表聲明，強烈質疑巴洛貢的出賽資格，總教練也重砲轟擊FIFA，揚言只要他列在裁判名單上，就將採取抗議行動。

32強賽致命踩踏險葬送賽季 美國神鋒迎來救贖之戰

回顧這起爭議源頭，巴洛貢是在32強對波赫的比賽中，因嚴重踩踏對手腳踝而領到直接紅牌出場。身為美國隊鋒線尖刀，他的缺陣原本被視為美國晉級的最大隱憂。如今意外獲得「敗部復活」的機會，站在輿論風口浪尖的巴洛貢，勢必得在對陣比利時的比賽中用進球證明自己，以平息外界排山倒海的質疑聲浪。