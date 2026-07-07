運動雲

>

世界盃震撼彈！巴洛貢紅牌解禁「直接先發」　比利時抗議仍擋不住

▲▼世界盃美國巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴洛貢確定對比利時先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽前夕爆出震撼彈！美國隊陣中頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）原因紅牌遭禁賽，但在美國總統川普施壓下，FIFA竟史無前例撤銷處分。主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）隨即將他排入今（7）日對戰比利時的先發名單，引發國際足壇譁然。

史無前例！紅牌禁賽大轉彎　巴洛貢強勢重返先發

[廣告]請繼續往下閱讀...

原先預期將缺席16強生死戰的巴洛貢，憑藉FIFA引述紀律準則第27條，將其禁賽處分改為「緩刑一年」，戲劇性獲得出賽資格。主帥波切蒂諾毫不猶豫，將這位在小組賽表現亮眼、進球數全隊第一的頭號前鋒擺回先發陣容。美國隊將以最完整的主力陣線，包含普利西斯（Christian Pulisic）與麥肯尼（Weston McKennie）等人，全力迎戰歐洲紅魔比利時。

政治力介入？川普發文狂讚　比利時氣炸揚言抵制

這項判決引爆國際足壇軒然大波，社會大眾的關注焦點瞬間從球場轉向政治角力。據外媒報導，美國總統川普親自向FIFA主席施壓，隨後更在社群平台Truth Social公開發文：「感謝FIFA做對的事，洗刷了這個巨大的不公！」然而，此舉徹底惹怒對手。比利時足協正式發表聲明，強烈質疑巴洛貢的出賽資格，總教練也重砲轟擊FIFA，揚言只要他列在裁判名單上，就將採取抗議行動。

32強賽致命踩踏險葬送賽季　美國神鋒迎來救贖之戰

回顧這起爭議源頭，巴洛貢是在32強對波赫的比賽中，因嚴重踩踏對手腳踝而領到直接紅牌出場。身為美國隊鋒線尖刀，他的缺陣原本被視為美國晉級的最大隱憂。如今意外獲得「敗部復活」的機會，站在輿論風口浪尖的巴洛貢，勢必得在對陣比利時的比賽中用進球證明自己，以平息外界排山倒海的質疑聲浪。

關鍵字： 2026世足世界盃美國Folarin Balogun

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366