41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙在美加墨世界盃黯然出局，巨星C羅（Cristiano Ronaldo）賽後證實這已是生涯「最後一屆世界盃」。面對無緣大力神盃，他霸氣直言自己已毫無保留，更認定2016年歐洲盃冠軍與世界盃具備同等價值，暫不做出職業賽講退休決定，未來動向引發全球關注。

▲C羅輸球後態度正面。（圖／達志影像／美聯社）

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霸氣反擊酸民：「沒我之前，葡萄牙什麼都沒贏過」

隨著葡萄牙在世界盃舞台退場，C羅賽後打破沈默。對於生涯始終獨缺一座大力神盃，他強勢捍衛自己的歷史地位：「我為葡萄牙贏得了3座冠軍，在有C羅之前，葡萄牙什麼都沒贏過。」他進一步強調，2016年的歐洲盃冠軍是他國家隊生涯最偉大的成就，在他心中，這座獎盃「與世界盃擁有完全相同的價值」。回顧這段漫長歲月，他強調自己明天醒來時將有著「清白的良心」，因為他已經為這件球衣付出了所有的心血。

????️ Cristiano Ronaldo: "Sí estoy triste por salir del Mundial pero lo he dado todo, estoy tranquilo. Así es la vida y hay que seguir."



CHAPÓ ????????pic.twitter.com/b9p2Nuy3pL — (fan) REAL MADRID FANS ???? (@AdriRM33) July 6, 2026

拒絕衝動行事！暫退螢光幕重返家庭

面對外界高度關注他是否就此高掛球鞋，C羅坦言自己不會在情緒激動時做出決定。他透露了接下來的計畫：「現在我將有時間好好思考，花時間陪伴我的家人，避免憑一時衝動行事......生活仍將繼續。」卸下世足賽的重擔，C羅展現出成熟穩重的態度，選擇先回歸家庭沉澱思緒，而非在淘汰的激情與失落中草率終結職業生涯。

"GANÉ LA EURO 2016, QUE PARA MÍ TIENE LA MISMA DIMENSIÓN QUE UN MUNDIAL.



Antes de Cristiano, Portugal tenía 0 títulos. Y yo he ganado tres".



Cristiano Ronaldo. ????????⚠️pic.twitter.com/h8w5zAvkmd — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 6, 2026

社會大眾敲碗再戰？2028歐洲盃成多元討論焦點

儘管告別了世界盃舞台，但C羅一句「生活仍將繼續」，立刻在各大社群論壇引發熱烈討論。從社會大眾的關注角度來看，這位好勝心極強的傳奇球星顯然尚未放棄。許多體育評論員與死忠球迷紛紛拋出多元預測，認為只要身體狀態允許，C羅極有可能會繼續披上國家隊戰袍，出征2028年的歐洲盃。無論最終決定為何，這位葡萄牙巨星的歷史定位早已無可動搖。