西班牙太狠了！6場世界盃0失球＋35戰不敗　葡萄牙成最新受害者

▲亞馬爾慶祝西班牙晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強迎來超強戲碼「伊比利半島內戰」，西班牙靠著替補上陣的梅里諾（Mikel Merino）在下半場傷停補時階段踢進絕殺球，終場以1比0氣走葡萄牙，睽違4屆再度殺入世界盃8強。這場勝利更讓西班牙締造世界盃史上首次「跨屆連6戰無失分」的神級紀錄。

梅林諾替補建功！補時絕殺氣走葡萄牙

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雙方鏖戰到最後一刻，眼看就要進入延長賽，下半場替補上陣的西班牙中場大將梅里諾化身英雄。他在傷停補時階段接獲精準的穿越傳球，順勢起左腳勁射破網，不僅幫助「無敵艦隊」拿下這場艱難的勝利，這戲劇性的絕殺球更在網路上引發全球球迷暴動，大讚他擁有一顆大心臟，在最關鍵的時刻展現一擊必殺的價值。

狂！連6戰不失球創世界盃歷史新猷

除了進攻端的絕殺亮點，西班牙的鐵血防守更是本場致勝核心。加上這場比賽，西班牙從上屆卡達世界盃開始算起，已經在世界盃舞台連續6場比賽「完封」對手，成為世界盃史上第一支達成此超狂成就的隊伍。社群論壇上許多球迷驚嘆，現代足球節奏如此快，還能締造連續不失分紀錄，足見無敵艦隊的防線堪稱銅牆鐵壁。

追平隊史35連不敗 劍指睽違16年的大力神盃

贏下這場比賽後，西班牙在包含友誼賽的國際A級賽事中，已拉出一波35連不敗（26勝9和）的傲人成績，成功追平2007年至2009年間創下的隊史最長不敗紀錄。回顧本場比賽，雙方上半場雖有幾次精彩攻防，但都遭到對方門將與門柱化解，直到最後才分出勝負。西班牙接下來將迎戰美國與比利時之間的勝方，全球體育迷也正高度關注這支狀態絕佳的無敵艦隊，能否重返榮耀奪下隊史第二冠。