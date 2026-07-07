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輸球後閃電辭職！馬丁尼茲告別葡萄牙　感性喊：這是段不可思議的時光

▲▼葡萄牙主帥Roberto Martinez。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬丁尼茲（右）火速請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙國家隊主帥馬丁尼茲（Roberto Martínez）正式震撼宣布卸任！他親自發表聲明，感謝葡萄牙足協（FPF）、球員及全體球迷的支持，感性直呼這是一段「不可思議的旅程」。此消息一出迅速引爆足壇熱議，也象徵葡萄牙的「黃金世代」將正式步入全新的執教篇章。

1句「無法言喻的驕傲」！馬丁尼茲感性告別

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葡萄牙在美加墨世界盃16強出局後，馬丁尼茲親自拋出震撼彈，證實自己將離開葡萄牙國家隊。他在聲明中展現了對這支球隊的深厚情感，並特別點名感謝後勤技術團隊與球員們的拼戰精神。

馬丁尼茲在離別致詞中感性說道：「這是一段不可思議的時期。這是一種我無法用言語來形容的驕傲。我們從全體葡萄牙人民身上，接收到了無比強大的力量與能量。」字裡行間透露出對執教這支伊比利半島勁旅的感激與不捨。

馬丁尼茲成績與戰術的多元激辯

針對馬丁尼茲的離任，有人認為他在接手初期成功穩定了更衣室氣氛，展現出極高的情商與統御能力，並在過渡時期給予球隊極大的安定感。然而，另一派則從戰術視角進行了嚴厲剖析，多數球迷認為，現今的葡萄牙擁有一批才華洋溢、堪稱世界頂級的「黃金世代」陣容，但馬丁尼茲過於保守的體系與臨場調度，往往無法徹底解放前場的進攻天賦。許多球迷在社群上直言，他的離去或許正是葡萄牙尋求戰術突破、追求更高榮譽的轉機。

足協面臨換帥考驗　後C羅時代誰來接班？

回顧馬丁尼茲的執教脈絡，他當初頂著帶領比利時國家隊多年的光環，無縫接軌執掌葡萄牙，承載了無數期待。如今確定交出兵符。葡萄牙足協接下來將面臨嚴峻考驗，如何在最短時間內尋找到一位能鎮住星光熠熠更衣室、同時具備現代進攻戰術思維的新掌舵手，將決定這支歐洲強權未來的命運。

關鍵字： 2026世足世界盃C羅

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