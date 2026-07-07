C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽今（7）日上演「伊比利半島內戰」，葡萄牙死守整場，卻在下半場傷停補時第90+1分鐘遭西班牙致命絕殺，終場以0比1慘遭淘汰，無緣連兩屆挺進8強。41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）全場3次射門未果，世足「最後一舞」遺憾落幕。

▲C羅在輸給西班牙後淚崩。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

傷停補時遭絕殺！C羅最後一舞黯然落幕

西班牙在下半場全面掌握主導權，不斷撕裂對手防線。儘管葡萄牙門將科斯塔（Diogo Costa）與後衛迪亞斯（Rúben Dias）多次神勇化解危機，但百密一疏，在下半場傷停補時階段遭到西班牙攻破大門，吞下敗仗。賽後哨聲響起，全場僅留下3次射門紀錄的C羅面色凝重，與對手及隊友握手致意，告別這片奮戰多年的最高殿堂。

????????️ Chris Sutton: "What is Roberto Martinez doing? How can you pander to a player so much? His job was to try and win the World Cup and put the best team out for Portugal. Has he done that? Absolutely not. It's SCANDALOUS the way he has managed this team!"



"He made a mess of… pic.twitter.com/VOM4IYip8z — EuroFoot (@eurofootcom) July 6, 2026

名宿砲轟主帥調度：「只會巴結C羅！」

這場敗仗引發外界對主帥馬丁尼茲（Roberto Martínez）的強烈質疑。前英格蘭國腳薩頓（Chris Sutton）在BBC廣播中開砲，直指總教練的戰術安排是「恥辱」。

薩頓質疑，為何上一場對克羅埃西亞踢進致勝球的拉莫斯（Gonçalo Ramos）被按在板凳上？他痛批馬丁尼茲：「他只會對這位葡萄牙史上最偉大的球星阿諛奉承，完全不敢展現出主帥該有的強硬態度。」這番言論也點出了球迷與球評對於國家隊戰術疑似遭到巨星光環綁架的不滿與爭議。

締造連6屆進球神蹟 傳奇轉身留遺憾

回顧本屆賽事，C羅雖已高齡41歲，仍繳出3個進球的亮眼成績單，更在前一戰對陣克羅埃西亞時踢進12碼，收穫個人生涯在世足淘汰賽的首顆進球。他不僅是史上第一位在6屆世界盃都有進球紀錄的球員，賽前也親口證實這將是他的「最後一屆世界盃」。無奈殘酷的淘汰賽沒有給傳奇完美的結局，葡萄牙的奪冠悲願只能寄託於下個世代。