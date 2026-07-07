運動雲

>

輸球仍封神！C羅世界盃11球登頂葡萄牙第一　連6屆破門前無古人

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽，葡萄牙終場前遭西班牙以1比0絕殺，無緣8強。41歲巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃「最後一舞」遺憾落幕，但他本屆踢進個人世界盃第11球，正式超越傳奇名宿尤西比奧（Eusébio），成為隊史進球王，並締造連6屆進球的超狂神蹟。

▲▼C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅告別世界盃舞台。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

史上唯一連6屆破門　躍居葡萄牙進球王

C羅雖然未能如願捧起大力神盃，但他再次為足壇樹立難以跨越的「C羅障礙」。自2006年初登場以來，C羅在2006、2010、2014、2018、2022及2026年連續六屆世界盃皆有進球入帳，成為足球史上第一人。他更將個人世界盃累積進球數推進至11球，成功超越傳奇名宿尤西比奧（Eusebio）的9球紀錄，獨居葡萄牙隊史世界盃進球王。

90分鐘致命絕殺　體能與意志的極限抗衡

回顧這場「伊比利半島內戰」，高齡41歲的C羅依舊展現強大拚戰精神，奮力踢滿90分鐘。雙方防線整場重兵看守，直到比賽進入尾聲風雲變色，西班牙中場大將梅里諾（Mikel Merino）在補時階段踢進致命一擊。這顆進球不僅粉碎了葡萄牙的晉級希望，也讓C羅生涯獨缺的世界盃冠軍夢，在終場哨音響起那一刻畫下句點。

20年傳奇落幕　球迷致敬青春

C羅自2006年德國世界盃隨隊拿下第4名後，展開長達20年的巔峰歲月。賽後他眼含熱淚步出球場的畫面，不僅讓死忠球迷心碎，更引發全球社會大眾的廣泛共鳴。體育界讚賞他極致的自律與職業精神，從商業影響力到不屈不撓精神的展現，C羅的影響力早已超越足球本身，各界人士紛紛在社群致敬，感謝這位永遠的傳奇7號為世人帶來的偉大貢獻。

關鍵字： 2026世足世界盃C羅

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

18歲亞馬爾主動擁抱C羅！賽後一幕感動球迷　直喊：世代交棒了

18歲亞馬爾主動擁抱C羅！賽後一幕感動球迷　直喊：世代交棒了

哭了！C羅6屆世界盃終章寫下遺憾　苦戰90分鐘含淚向球迷道別

哭了！C羅6屆世界盃終章寫下遺憾　苦戰90分鐘含淚向球迷道別

快訊／C羅夢碎！西班牙91分鐘致命一擊　1比0淘汰葡萄牙

快訊／C羅夢碎！西班牙91分鐘致命一擊　1比0淘汰葡萄牙

姆巴佩拒握手竟遭種族歧視！女參議員嗆：「喀麥隆野蠻人」

姆巴佩拒握手竟遭種族歧視！女參議員嗆：「喀麥隆野蠻人」

川普一句「根本不是犯規」！FIFA撤銷美國隊紅牌　進球王免禁賽

川普一句「根本不是犯規」！FIFA撤銷美國隊紅牌　進球王免禁賽

內馬爾失控撞人後神反轉！賽後主動擁抱對手　大和解畫面瘋傳

內馬爾失控撞人後神反轉！賽後主動擁抱對手　大和解畫面瘋傳

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

FIFA主席認接川普電話！急喊「司法獨立」　巴洛貢紅牌改判掀風暴

FIFA主席認接川普電話！急喊「司法獨立」　巴洛貢紅牌改判掀風暴

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366