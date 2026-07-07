輸球仍封神！C羅世界盃11球登頂葡萄牙第一　連6屆破門前無古人

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽，葡萄牙終場前遭西班牙以1比0絕殺，無緣8強。41歲巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃「最後一舞」遺憾落幕，但他本屆踢進個人世界盃第11球，正式超越傳奇名宿尤西比奧（Eusébio），成為隊史進球王，並締造連6屆進球的超狂神蹟。

▲C羅告別世界盃舞台。（圖／達志影像／美聯社）

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史上唯一連6屆破門 躍居葡萄牙進球王

C羅雖然未能如願捧起大力神盃，但他再次為足壇樹立難以跨越的「C羅障礙」。自2006年初登場以來，C羅在2006、2010、2014、2018、2022及2026年連續六屆世界盃皆有進球入帳，成為足球史上第一人。他更將個人世界盃累積進球數推進至11球，成功超越傳奇名宿尤西比奧（Eusebio）的9球紀錄，獨居葡萄牙隊史世界盃進球王。

90分鐘致命絕殺 體能與意志的極限抗衡

回顧這場「伊比利半島內戰」，高齡41歲的C羅依舊展現強大拚戰精神，奮力踢滿90分鐘。雙方防線整場重兵看守，直到比賽進入尾聲風雲變色，西班牙中場大將梅里諾（Mikel Merino）在補時階段踢進致命一擊。這顆進球不僅粉碎了葡萄牙的晉級希望，也讓C羅生涯獨缺的世界盃冠軍夢，在終場哨音響起那一刻畫下句點。

20年傳奇落幕 球迷致敬青春

C羅自2006年德國世界盃隨隊拿下第4名後，展開長達20年的巔峰歲月。賽後他眼含熱淚步出球場的畫面，不僅讓死忠球迷心碎，更引發全球社會大眾的廣泛共鳴。體育界讚賞他極致的自律與職業精神，從商業影響力到不屈不撓精神的展現，C羅的影響力早已超越足球本身，各界人士紛紛在社群致敬，感謝這位永遠的傳奇7號為世人帶來的偉大貢獻。