FIFA駁回比利時上訴　美前鋒巴洛貢世足16強仍可上場

▲巴洛貢暫緩禁賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

國際足球總會（FIFA）6日表示，比利時皇家足球協會（RBFA）針對美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）禁賽1場暫緩執行所提出的上訴「不予受理」。巴洛貢仍可在世界盃16強賽代表美國隊出戰比利時。

法新社和路透社報導，FIFA在聲明中表示，比利時皇家足球協會就FIFA紀律委員會決定，將美國國家隊球員巴洛貢1場禁賽處分暫緩1年執行一事提出申訴，但FIFA上訴委員會已裁定不予受理。

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▲美國隊頭號射手巴洛貢爭球時踩對手的腳。（圖／達志影像／美聯社）



FIFA指出，這項請求不予受理，是因為比利時皇家足球協會並非本案程序當事方，因此無權對這項決定提起上訴。

美國先前在世界盃32強賽以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納。巴洛貢在比賽中因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）的腳，被裁判直接出示紅牌罰下。依規定，球員領到直接紅牌後將自動禁賽1場。

不過，FIFA於5日宣布，巴洛根的1場禁賽處分將暫緩1年執行，使他得以在6日美國對比利時的世界盃16強賽登場。比利時足協隨後提出上訴，但遭FIFA駁回。