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哭了！C羅6屆世界盃終章寫下遺憾　苦戰90分鐘含淚向球迷道別

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙在美加墨世界盃16強戰不敵西班牙黯然遭淘汰，足壇傳奇C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃「最後一舞」畫下休止符。此役他踢滿90分鐘卻無力回天，賽後忍不住熱淚盈眶，傳奇背影惹哭全球球迷。

▲▼C羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅淚灑世界盃舞台。（圖／達志影像／美聯社）

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遭無情封鎖！全場僅19次觸球0進球

面對控球傳導極佳的西班牙「無敵艦隊」，C羅在進攻端遭到全面封鎖。根據外電數據顯示，他踢滿90分鐘全場僅有19次觸球，且只有極度少數的3次觸球發生在對手禁區內。整場比賽C羅僅創造1次機會、嘗試3次射門全數落空，最終繳出0進球的成績單。這項慘淡的數據，不僅凸顯了葡萄牙在戰術執行上面臨的巨大困境，也讓這位神級射手無緣在生涯最後戰役建功。

傳奇含淚謝幕　展現無價風度

隨著終場哨音響起，勝負已成定局。深知這是生涯最後一場世界盃賽事，C羅沒有立刻離場，而是強忍著失落的情緒，主動走向西班牙球員擁抱致意，並靜靜環顧這座讓他留下無數輝煌的球場，向看台上的球迷揮手道別。然而，這位一向堅強的鐵漢終究情緒潰堤、熱淚盈眶，這一幕瞬間引爆社群網路，全球球迷紛紛發文表達最高敬意與不捨。

5度叩關無緣登頂 點燃世代交替論戰

回顧C羅近20年的世界盃生涯，雖創下連續5屆進球的歷史紀錄，卻始終無法染指大力神盃。針對他的最後一舞，許多球迷感嘆，C羅極致自律卻未能圓夢，是足球史上的巨大遺憾；不過，部分專欄作家與球評也冷靜分析，從單場僅19次觸球的數據來看，體能下滑與戰術邊緣化是不爭的事實，這場敗仗正殘酷地提醒葡萄牙國家隊，必須加速進行陣容的「世代交替」。無論切入角度為何，C羅對世界足壇的貢獻與影響力，早已是難以超越的經典。

關鍵字： 2026世足世界盃C羅

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