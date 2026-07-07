快訊／C羅夢碎！西班牙91分鐘致命一擊　1比0淘汰葡萄牙

記者林緯平／綜合報導

世界盃16強上演經典「伊比利半島內戰」，西班牙靠著替補上陣的梅里諾（Mikel Merino）在傷停補時第90+1分鐘攻入絕殺球，以1比0氣走葡萄牙。這場41歲C羅與18歲亞馬爾的跨世代對決吸引全球目光，最終由西班牙鐵血防線笑到最後，順利挺進8強。

▲梅里諾（右）在補時階段絕殺葡萄牙。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

91分鐘神來一筆！梅里諾替補建功絕殺

正當全場以為將進入延長賽，西班牙替補上陣的梅里諾在第91分鐘成為英雄。他在禁區混戰中接獲傳球，冷靜起腳破網，一擊粉碎了葡萄牙晉級的希望。這顆進球展現了西班牙戰術執行力的深度，更完美詮釋了足球比賽不到最後一秒絕不放棄的極致張力。

門德斯傷退成轉捩點 打破攻守平衡

除了鋒線交火，比賽中段的突發狀況成為影響勝負的隱形關鍵。從更多元的戰術發展角度來看，第56分鐘葡萄牙後防大將門德斯（Nuno Mendes）因傷退場，徹底打破雙方原本的攻守平衡。這次意外不僅削弱了葡萄牙防線硬度，更讓西班牙得以在比賽尾聲發起更具威脅的連番猛攻。

▲C羅止步16強，黯然退出世界盃舞台。（圖／達志影像／美聯社）

跨世代對決落幕 全球聚焦傳奇與新星

此役社會大眾的目光全聚焦在41歲巨星C羅與18歲神童亞馬爾的交鋒。儘管C羅多次展現極具威脅的射門，甚至秀出精彩的背對球門挑射，但皆被西班牙門將西蒙（Unai Simon）神勇化解；亞馬爾則憑藉初生之犢氣勢數度單兵突破。這場相差23歲的對決，最終由年輕世代帶走勝利。

完美金身不破 重演2010奪冠劇本

西班牙晉級的背後，奠基於他們傲視群雄的「0失球防線」。回顧歷史，此役戰況宛如2010年南非世界盃16強翻版，當年西班牙同樣以1比0險勝葡萄牙，並一路殺進決賽捧起首冠。如今鬥牛士軍團再次踏上相同軌跡，無疑為本屆奪冠之路注入強心針。