姆巴佩拒握手竟遭種族歧視！女參議員嗆：「喀麥隆野蠻人」

▲姆巴佩正面回擊種族歧視言論。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

法國在美加墨世界盃16強淘汰賽以1比0擊退巴拉圭，姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進致勝12碼，但賽後拒絕握手卻引爆案外案。巴拉圭女參議員阿馬里利亞（Celeste Amarilla）在社群發布種族歧視言論辱罵姆巴佩。此舉不僅遭姆巴佩發文痛批，法國足總更準備提出刑事告訴。

痛罵「喀麥隆野蠻人」！巴拉圭政客失控惹眾怒

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法國與巴拉圭的激戰在姆巴佩踢進關鍵12碼罰球後分出勝負。然而，姆巴佩賽後未理會巴拉圭門將吉爾（Orlando Gill）的握手致意，意外點燃戰火。巴拉圭女參議員阿馬里利亞在社群上失控飆罵，稱姆巴佩是「連字都不會寫的野蠻人」、「冒充法國人的被殖民喀麥隆人」，甚至揚言他「應該挨一記耳光」。這番極端言論立刻引發國際足壇譁然，社會輿論紛紛嚴厲譴責政客將體育道德問題無限上綱至種族仇恨。

姆巴佩霸氣反擊：妳讓國家蒙羞

面對惡意的人身攻擊，姆巴佩不甘示弱，直接在X平台上重砲回擊，直指對方是「卑劣的女人」。姆巴佩強調，這位參議員的無知與無恥，完全抹煞了巴拉圭球員在世界盃的歷史性努力，「妳根本無法代表那些在場上奮戰的球員，反而為妳的國家帶來最糟糕的形象。」他更強硬表示，絕對不會容許這類散播仇恨與種族歧視的行為。

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

法足總祭出法律戰 賽後風波掀多元省思

針對這起風波，法國足總立刻發表聲明聲援自家球星，痛批該議員言論「絕不可容忍且構成犯罪」，認為侮辱球員等同侮辱法國，目前正積極準備刑事告訴。這起事件也引發外界多元視角的討論：一方面，部分球迷對球員賽後的運動家精神有著高標準期待；但另一方面，當爭議越界成為針對膚色與血統的種族歧視時，全球輿論的焦點便迅速轉向捍衛人權底線，凸顯了現代體育賽事中，反對種族主義仍是一場必須堅守的戰役。