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哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

▲▼挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德場上大秀演技。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強賽事，挪威強碰奪冠大熱門巴西。挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）在第79分鐘上演「影帝級」跑位，以一記雷霆萬鈞的頭槌破網。進球前他在場上「散步裝沒事」的畫面引發網路瘋傳，大批球迷直呼這根本是偷學阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的招牌絕技！

散步突襲！「神級跑位」瞬間騙過巴西後防

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比賽進入下半場白熱化階段，哈蘭德在第79分鐘展現了不可思議的戰術素養。網路上瘋傳的畫面，這位挪威前鋒在隊友推進時，刻意放慢腳步，猶如路人般在禁區外圍閒晃，彷彿完全脫離了戰局。然而，就在巴西後衛目光稍微移開的瞬間，他猛然啟動，以怪物級的爆發力全速殺入禁區，精準接應傳中球並用頭槌攻破大門，這短短幾秒的「靜與動」切換，讓對手完全猝不及防。

網讚大師真傳！球迷熱議致敬球王梅西

這個精彩的進球畫面立刻在社群平台 上引爆熱烈討論。球迷不僅驚嘆他的爆發力，更將焦點放在他進球前的「偽裝」。有網友發文打趣說道：「哈蘭德在場上走來走去，裝作不知道發生什麼事，在這方面，他可是深得大師的真傳啊！」這番言論立刻讓大眾聯想到梅西。梅西向來以「場上散步」聞名，藉由緩慢移動來觀察對手防線破綻，並在最致命的時刻發動攻擊，顯然哈蘭德將這項高球商戰術發揮得淋漓盡致。

體能與智商結合　挪威最強武器再進化

哈蘭德過去多半以「魔人」般的純粹力量與極速輾壓對手，但這次的進球展現了他更加成熟的無球跑動能力。在世界盃這樣高張力、防守極度嚴密的舞台上，單靠體能很難撕裂頂級強隊的防線。哈蘭德將心理戰與戰術欺騙融入自己的武器庫，證明了他不僅擁有頂級身體素質，更具備冷靜的球場閱讀能力，絕對是現代足球中最令對手膽寒的進球機器。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德

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