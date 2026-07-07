FIFA主席認接川普電話！急喊「司法獨立」　巴洛貢紅牌改判掀風暴

▲FIFA主席因凡提諾。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃爆發罕見政治爭議！美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）領到紅牌原需禁賽1場，竟獲判緩刑1年。美國總統川普證實曾致電FIFA關切，怒批裁判太扯，引爆比利時與歐洲足總強烈抗議。

川普親自關切批裁判「太扯」 爭議判決神逆轉

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川普向《BBC》等媒體證實，他親自致電FIFA表達關切，直言「那根本不是犯規」。川普強調自己僅要求重新審查，並未命令撤銷處分，但他大讚紀律委員會暫緩禁賽是正確決定，同時將砲口對準當時執法的巴西籍主審克勞斯（Raphael Claus），痛批給紅牌的決定「太糟糕了，甚至有點可疑」。最終，這張紅牌面臨的1場自動禁賽，奇蹟似地改為1年觀察期，讓巴洛貢得以繼續出賽。

FIFA主席急滅火 強調紀律委員會絕對獨立

面對外界對「政治施壓」的質疑聲浪，FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）緊急發布聲明止血。他坦承確實接到川普的電話，但也解釋自己平時就會與各國元首溝通，並在通話中向川普表明，FIFA紀律委員會是完全獨立的司法機構。因凡提諾重申：「無論我們個人是否喜歡這個決定，尊重獨立機構與法治，是維護比賽誠信與FIFA公信力的唯一準則。」

政治介入破壞公平？歐洲足總與比利時氣炸

這項罕見的判決逆轉在國際足壇掀起軒然大波。紅牌自動禁賽被暫緩執行的情況極為少見，社會大眾與球迷也開始強烈質疑比賽的公平性。身為苦主的對手比利時，以及歐洲足總（UEFA）紛紛提出罕見的猛烈抗議，痛批此舉嚴重破壞體育精神。這起場外風暴不僅讓本屆賽事蒙上政治干預的陰影，也考驗著FIFA面對強權時的處置底線。