川普一句「根本不是犯規」！FIFA撤銷美國隊紅牌　進球王免禁賽

▲巴洛貢陷入紅牌禁賽爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃爆發場外最大爭議！美國隊頭號射手巴洛貢（Folarin Balogun）在32強賽領到紅牌，原定16強將遭禁賽。然而，在美國總統川普親自致電FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）「關切」後，FIFA竟史無前例地撤銷禁賽令，讓他能如期在16強出戰比利時，引發全球足壇譁然。

川普霸氣護航進球王：那根本不是犯規！

[廣告]請繼續往下閱讀...

在對陣波赫的32強賽中，已為美國隊累積攻入3球的巴洛根，在第64分鐘因踩踏對手腳踝，經VAR檢視後吞下直接紅牌。然而川普對此極度不滿，受訪時力挺這位25歲的愛將是「美國隊最好的球員」，並直言：「我看了轉播，那根本不是犯規！兩名頂尖運動員全速衝刺難免會糾纏在一起。在慢動作重播下，一切都被放大了。」

"I asked for a review because I didn't think it was a foul" ????️



US President Donald Trump has admitted that he asked FIFA to review Folarin Balogun's red card suspension for the Round of 16 match against Belgium ⚽️ pic.twitter.com/VCa8tDnvaK — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 6, 2026

64年首見紅牌大逆轉！比利時足協氣炸

川普證實自己主動聯繫了FIFA主席因凡蒂諾要求重審，並大讚FIFA撤銷禁賽是「完美且正義的決定」。隨後FIFA引用紀律委員會第27條，將巴洛根的禁賽處分改為「緩刑一年」，這是自1962年以來，首次有世足紅牌自動禁賽被取消。然而，這項判決卻讓美國隊16強的對手比利時大為光火，比利時足協痛批此舉「令人震驚且踐踏規則」，主帥加西亞（Rudi Garcia）更怒轟這嚴重破壞了比賽的公平性。

▲美國總統川普公然評論巴拉貢的紅牌爭議。（圖／達志影像／美聯社）

總統施壓成焦點，足壇公平性受質疑

這場紅牌風暴也讓世界盃延燒出更廣泛的社會與政治討論。川普與因凡蒂諾私交甚篤，由主辦國元首親自施壓更改判決的舉動，不僅讓外界強烈質疑FIFA的獨立性，也讓巴洛根意外成為政治角力的焦點。諷刺的是，巴洛根雖在美國出生並代表美國隊出賽，但他從小在英國長大，而川普近期才剛在最高法院挑戰「出生公民權」失敗，這番「護航自家愛將」的操作，也讓這場足壇風波增添了意想不到的政治色彩。