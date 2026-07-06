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快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

▲▼湖人八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘確定將離開湖人，轉投同城快艇效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA自由球員市場開啟後話題不斷，洛杉磯籃壇今日再度爆出重磅消息！根據相關消息來源透露，日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）已與洛杉磯快艇達成加盟共識，將以2年2800萬美金，約台幣8.9億元轉投效力。儘管原先傳出的「先簽後換」方案，因老東家湖人球團最終不願配合而宣告破局，但八村壘與快艇合作意願堅定，最終決定直接推進加盟程序，確定新賽季將改披快艇戰袍，續留心儀的洛杉磯發展。

據了解，八村壘與其所屬經紀人在自由市場開啟初期，就已經與快艇球團建立深厚的合作共識。雙方原本的計畫是採取「先簽後換」模式，打算等待湖人球團完成休賽季相關補強操作後再行推動，試圖達成多贏局面。

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然而，隨著自由市場戰況演變，湖人球團最終並未配合達成此項協議，導致先簽後換的計畫受阻。

即便如此，八村壘與快艇雙方並未因此放棄合作，為了能繼續留在屬意的洛杉磯生活與打球，八村壘與快艇決定直接推進合作協議。

這也意味著這位日籍明星前鋒新賽季將轉戰同城宿敵陣營，為快艇側翼戰力注入強心針，這樁「洛城內鬥」的轉隊戲碼，勢必也將成為新賽季球迷關注的焦點。

關鍵字： 八村壘湖人快艇Rui Hachimura

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