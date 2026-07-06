又是「貓」害的？巴西爆冷16強止步　網瘋傳「貓咪詛咒」10大慘案

La maldición del gato sigue presente en Brasil. pic.twitter.com/pwWKPJ0KXC — Iván (@IvaanBlanco26) July 5, 2026

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽16強賽爆出驚天冷門！傳統強權「森巴軍團」巴西以1比2不敵挪威，遺憾提前打包回家。這場失利不僅讓全巴西球迷心碎，社群媒體上更再度掀起關於「貓咪詛咒」的熱烈討論，網友甚至列出近兩年來的「10大不幸事件」，直指自從2022年那次「丟貓事件」後，巴西足球便陷入了無底深淵。

這段充滿神祕色彩的都市傳說，起源於2022年卡達世界盃。當時巴西球星小維尼修斯（Vinicius Jr）正接受媒體採訪，一隻貓咪意外跳上記者會桌面，原本小維尼修斯還覺得有趣，不料一旁的巴西隊新聞官竟當眾「雙手抓貓」並直接從桌上扔下。儘管貓咪最後安全著陸，但此舉引發全球愛貓人士強烈譴責。

自從那個「驚天一擲」後，巴西隊彷彿失去了幸運女神的眷顧，近兩年戰績慘澹、傷病不斷，球迷甚至將這段黑暗期稱為「Canarinha（貓的詛咒）」。隨著巴西在2026世界盃提前出局，網友也整理出「丟貓事件」後的10大國際賽挫敗：

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1.2022世界盃8強： 點球大戰遭克羅埃西亞淘汰。

2.功勳主帥離隊： 執教6年的總教練蒂特（Tite）宣布卸任。

3.主場神話破滅： 世界盃南美區資格賽，隊史首次在主場吞敗。

4.隊史恥辱紀錄： 隊史首度敗給哥倫比亞。

5.連敗低潮： 隊史首度吞下資格賽3連敗。

6.帥位動盪： 迪尼茲（Fernando Diniz）黯然下課。

7.美洲盃滑鐵盧： 2024美洲盃8強不敵烏拉圭遭淘汰。

8.防線崩盤： 世界盃資格賽單場慘失4球。

9.宿敵陰影： 短時間內兩度敗給死對頭阿根廷。

10.16強止步： 2026世界盃1比2不敵挪威，寫下近年最差表現。

從曾經的五星巴西，到如今連16強都跨不過，這段「貓咪詛咒」究竟是巧合還是冥冥之中的懲罰？恐怕已成為森巴軍團心中揮之不去的陰影。巴西隊若想重返榮耀，除了戰術調整，或許更需要想辦法化解這場持續兩年的「貓咪怨氣」。

▲內馬爾落淚仍無力阻止巴西淘汰。（圖／達志影像／美聯社）