英格蘭老將跨越看板慶祝慘摔重傷！驚傳動刀提前告別世界盃

記者杜奕君／綜合報導

英格蘭男足傳出令人遺憾的傷情震撼彈！「三獅軍團」雖以3比2力克墨西哥奪勝，但陣中老將中場亨德森（Jordan Henderson）卻在賽後慶祝時發生嚴重意外。根據《The Athletic》報導，亨德森在與球迷大合唱時不慎翻越圍牆重摔，導致左手腕受傷必須接受手術，確定缺席本屆世界盃的剩餘賽事。

這起意外發生在英格蘭贏球後的慶祝活動中，當時球員正與全場球迷激昂高唱綠洲合唱團（Oasis）的經典名曲《Wonderwall》，氣氛嗨到最高點。不料，亨德森試圖翻越球門後方的圍牆與粉絲近距離互動時，腳步意外勾到障礙物，整個人當場「面朝下」重摔落地。

由於落地衝擊力道極大，亨德森本能性地用左手撐地，隨後便痛苦地緊抓左手腕不放。隊友丹伯恩（Dan Burn）見狀神色凝重，立刻示意醫護人員進場支援，最終亨德森被擔架抬離現場，場面相當揪心。

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諷刺的是，亨德森在週日的比賽中並未獲得上場機會，但他卻在傷停補時階段，因在場邊與裁判爭論並干擾對手擲界外球，領到一張黃牌。沒想到賽後卻因為慶祝意外導致重傷，讓外界大感意外。

賽後第一時間，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在接受轉播訪問時還試圖放寬心表示，「亨德森只是在那裡跌倒了，我想他應該沒事，可能只是手臂出了點小問題。」

然而，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）隨後卻帶給球迷心碎的消息。圖赫爾證實亨德森已經送醫治療，並直言傷勢比預期嚴重許多，「他就是跌倒後弄傷了手腕，看起來情況非常不妙。」

目前亨德森的確切傷情尚未正式公開，但多家媒體指出，確定無緣本屆世界盃接下來的所有比賽，這對英格蘭的板凳深度與休息室領導力無疑是一大重創。

▲英格蘭老將亨德森場邊慶祝翻過廣告看板時不慎摔傷手腕。（圖／達志影像／美聯社）