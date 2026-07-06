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中華男籃「贏韓卻出局」悲情劇本重演　宛如WBC經典賽翻版飲恨

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲贏韓國卻被淘汰，中華男籃寫下跟WBC中華隊同樣苦情劇本。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

這種劇本真的太殘酷！世界盃男籃亞洲區資格賽第三階段，中華男籃日前才熱血擊敗南韓，寫下「抗韓」勝仗，卻在3日最終關鍵戰局遭命運捉弄。南韓背水一戰以81比79逆轉擊敗日本，不僅搶下晉級門票，也宣告中華隊遭到淘汰。這份「贏了南韓卻出局」的苦澀，與今年3月經典賽中華隊劇本如出一轍，讓不少球迷感嘆命運捉弄人。

中華男籃在3日客場挑戰宿敵南韓，整場比賽展現極強韌性，末節不僅克服落後劣勢，更在延長賽血戰後以82比80氣走南韓，搶下關鍵第2勝。然而，由於中華隊在隨後的最終戰不敵中國，勝場數停留在2場，晉級局面瞬間陷入被動，只能祈禱已提前晉級的日本隊能在晚場擊敗南韓，中華隊才能憑藉對戰優勢擠下南韓，挺進下一輪。

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沒想到，面臨淘汰邊緣的南韓隊展現強大求勝慾望，全場與日本一路膠著，末節南韓甚至一度領先達9分，最終硬是以2分之差上演「下剋上」戲碼。南韓隊憑藉這場關鍵勝利，以3勝戰績搶下分組最後一張晉級門票，也正式宣告中華隊墊底出局。

這樣的情節，對台灣球迷來說簡直是「既視感」十足。今年3月WBC世界棒球經典賽，中華隊同樣在預賽最終戰與南韓激戰至延長賽第10局，靠著強迫取分以5比4險勝，寫下歷史性的一頁並保有晉級希望。

不料，隨後南韓在對戰澳洲之役，在複雜的「對戰失分率」規則下，最終結果導致中華隊即便贏了南韓，仍因失分率過高慘遭淘汰。

不到4個月的時間，台灣兩大國球「籃、棒」竟先後上演同樣的心碎劇本。中華男籃在此系列賽兩度擊敗南韓，展現高度拚勁，最終卻仍因戰績劣勢無緣晉級。這場「贏了宿敵、輸了晉級」的悲情戲碼，也再次成為球迷口中熱議的遺憾話題。

關鍵字： 中華男籃中華隊台籃世界盃資格賽韓國南韓WBC

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