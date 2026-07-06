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FIFA罕見撤銷紅牌　英格蘭主帥打趣要凱恩找川普喬一下

▲英格蘭寬薩（Jarell Quansah）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭寬薩日前也吞下紅牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

世界盃16強淘汰賽火熱開打，但場外一樁「紅牌撤銷案」卻引發足壇巨大震盪！美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）日前因紅牌原定面臨禁賽，不料國際足總（FIFA）竟罕見援引條例撤銷處分，讓他能在對決比利時的關鍵戰役披掛上陣。對此，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）今日受訪時重砲轟擊，直言判決完全失去一致性，更幽默建議陣中隊長凱恩（Harry Kane），或許該請美國總統川普（Donald Trump）出面幫忙「關說」。

美國大將巴洛根先前在對陣波士尼亞與赫塞哥維納之戰，因領到紅牌遭驅逐出場，原本外界預期他將缺席後續重要賽事。沒想到，FIFA竟罕見引用紀律條例第27條，做出延後禁賽的決定，形同在16強戰前夕為他強行「開綠燈」。外界更有傳聞指出，這項驚人反轉是因為美國總統川普親自致電給FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表達關切，才讓事情有了轉機。

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針對這項爭議判決，英格蘭教頭圖赫爾顯然相當不以為然。由於英格蘭陣中大將寬薩（Jarell Quansah）同樣吞下紅牌，圖赫爾直言，「我不認為那是一張紅牌，當時現場裁判與VAR助理裁判共3人，反覆檢視後才認定判罰，那麼到底是誰、在什麼時候、依據什麼理由推翻了這項判決？」

圖赫爾更憂心地表示，「如果各隊開始對每一張牌都提出上訴，我們該在哪裡劃定界線？這真的讓我感到非常困惑。」

有趣的是，川普在英墨大戰後，曾公開在社群媒體上盛讚凱恩是「偉大的球員」。面對媒體詢問，是否要讓凱恩利用這層政治影響力，幫下半場同樣領紅牌的寬薩向川普求情？圖赫爾聽聞後也展現幽默感，笑著回應，「或許吧，這聽起來是個不錯的方式！」

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強比利時美國巴洛根上訴英格蘭凱恩川普

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