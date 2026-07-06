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台將內戰！　梁恩碩攜手青山修子激戰3盤力克謝淑薇勇闖溫網8強

▲梁恩碩與青山修子闖進法網女雙8強。（圖／翻攝自法網官網）

▲梁恩碩與青山修子闖進溫網女雙8強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2026年溫布頓網球錦標賽女雙16強上演精彩的「台灣內戰」！由「小鋼砲」梁恩碩與日本名將青山修子組成的台日聯軍，面對經驗豐富的「百搭天后」謝淑薇與中國王欣瑜，雙方激戰3盤。最終梁恩碩組合展現強大韌性，以6比3、4比6、6比2力退強敵，不僅強勢挺進女雙8強，梁恩碩更持續改寫個人在全英草地俱樂部的最佳戰績新頁。

延續上個月在法網爆冷闖進4強的火熱手感，梁恩碩與青山修子這對「台日地虎配」轉戰溫網綠茵依舊展現強大競爭力。今日面對謝淑薇與王欣瑜的「高低配」，梁恩碩組合雖然開賽一度陷入0比2、1比3的落後劣勢，但兩人隨即發揮「挾快制高」的特色，在第3局化解危機後徹底回穩。

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台日聯軍在首盤中段發動猛烈反擊，接連在第6、8局完成關鍵破發，憑藉一波連拿5局的狂潮，以6比3先拔頭籌。

進入次盤，經驗老道的謝淑薇帶領身材高大的王欣瑜展開反撲，雙方在盤末上演互破大戰，謝王配成功扳回一城，將戰局拖入決勝盤。

關鍵第3盤，梁恩碩與青山修子重振旗鼓，開局就打出勢如破竹的氣勢，連保帶破瞬間取得5比0的大幅領先。儘管謝王配在比賽末段頑強抵抗試圖追分，但梁恩碩組合最終穩住陣腳，成功保發關門，歷經超過2小時的激戰，順利收下8強門票。

現年25歲的梁恩碩，從紅土賽季到草地大滿貫手感持續升溫，與青山修子的默契也愈發純熟。此役頂住「台灣一姐」謝淑薇的反撲壓力奪勝，無疑為梁恩碩注入一劑強心針。這位台灣小鋼砲能否在溫網首秀持續驚奇之旅，再創生涯巔峰，全台球迷都在拭目以待。

關鍵字： 梁恩碩謝淑薇溫網溫布頓網球

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