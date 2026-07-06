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快訊／FIFA暫緩美國巴洛根禁賽　比利時轟違規上訴到底

▲▼世界盃美國巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國巴洛根禁賽遭到暫緩，引發比利時足協喊話上訴到底。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃16強淘汰賽開打在即，美國與比利時之戰卻在賽前不到24小時爆發巨大爭議！根據《The Athletic》報導，比利時方面已獲准針對FIFA（國際足總）的一項爭議決定提出正式上訴。該決定竟允許美國男足當家球星巴洛根（Folarin Balogun）暫緩執行禁賽處分，引發比利時足協強烈不滿，痛批此舉與賽事規章「直接牴觸」。

這場美、比大戰開踢進入倒數計時，但場外火藥味卻比場內更濃。爭議焦點在於美國隊前鋒巴洛根原本應面臨一場禁賽處分，不料FIFA卻在關鍵時刻做出「大反轉」裁決，決定將該處分延後一年執行，這也意味著巴洛根將能合法在對陣比利時的生死戰中披掛上陣。

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針對FIFA這項形同「開後門」的決定，比利時皇家足球協會（RBFA）隨即發表強硬聲明，直言對此感到極度「震驚」。比利時足協強調，FIFA此舉已公然違反現行的賽事規章，完全破壞了競賽的公平性。

比利時足協在聲明中明確表示，目前正積極評估「所有可能的因應方案」，並已獲准正式提出上訴，誓言要捍衛球隊權益。究竟巴洛根最終能否如期上陣，抑或是比利時的上訴能反轉局面，也成此戰另類焦點。

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強比利時美國巴洛根上訴

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