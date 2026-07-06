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悲劇！中華男籃「最慘劇本」遭淘汰　南韓大逆襲2分撂倒日本晉級

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃「最慘劇本」，在南韓大逆轉擊敗日本後慘遭淘汰。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃6日在2027世界盃亞洲區資格賽面對強敵中國，在禁區劣勢情況下，最終以74比92吞敗，失去自主晉級機會後，只能期待晚間日本擊敗南韓，中華隊就確定可晉級第4階段。不過晚間地主南韓交手日本，南韓克服第3節一度11分落後，最終成功以81比79擊敗分組龍頭日本，南韓以3勝3敗超車中華隊以及中國，分組第2挺進下一輪，中華隊則飲恨遭淘汰。

由於中華隊稍早以18分之差敗給中國，因此前3階段戰績累積2勝4敗，落後給已經篤定晉級的日本（4勝1敗）、中國（3勝3敗），只能寄望晚間日本擊敗南韓，當中華與南韓戰績同為2勝4敗，中華隊能靠著對戰2連勝南韓，分組第3挺進第4階段賽事。

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但此戰南韓展現強大求勝決心，第3節一度落後11分情況下，仍奮力拼出逆轉，末節南韓甚至徹底掌握領先優勢，日本靠著渡邊雄太、霍金森連續關鍵搶分，終場前21.1秒日本追到僅兩分差。

隨後日本強勢包夾防守奏效，一度逼使南韓終場前10.7秒發生要命失誤，但裁判經過慢動作重播，確認球權仍屬於南韓。

渡邊雄太隨後只能犯規凍結時間，吞下個人本場第5犯退場，但南韓李宇碩兩罰不進，終場前5.6秒日本霍金森爭搶籃板遭南韓犯規，霍金森兩罰一中，終場前2.9秒南韓抓下關鍵籃板，李宇碩又是兩罰一中。

但日本已經沒有暫停，倉促外線出手未能命中，不過卻出現紀錄台「未開錶」時間未動的離譜狀況，

最終南韓在李宇碩拿下19分、崔俊龍16分攜手合作，以兩分差撂倒分組龍頭日本，順利擠下中華隊挺進下一階段賽事，中華隊則是「悲劇性」意外慘遭淘汰。

▲南韓在主場擊敗強敵日本晉級世界盃亞洲區資格賽下一輪賽事，全隊欣喜若狂。（圖／取自FIBA官網）

▲南韓在主場擊敗強敵日本晉級世界盃亞洲區資格賽下一輪賽事，全隊欣喜若狂。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃中華隊淘汰南韓日本台籃世界盃資格賽

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