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16強淘汰賽強碰「歐洲紅魔」比利時　運彩看好美國主場優勢

▲普利西奇（Christian Pulisic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「美國隊長」普利西奇（Christian Pulisic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年美加墨世界盃進入白熱化的16強淘汰賽，身為東道主之一的美國隊，將在西雅圖球場（Lumen Field）強勢出擊，正面對決「歐洲紅魔」比利時。這場攸關8強門票的生死戰，勝者將在下一輪遭遇葡萄牙與西班牙之間的贏家。目前台灣運彩盤口也正式出爐，坐擁主場優勢的美國隊，成為較被看好的一方。

翻開兩隊國際賽對戰史，比利時過去取得6勝1敗的壓倒性優勢，但在世界盃殿堂上，雙方則是各取1勝平分秋色。兩軍最近一次在世界盃交手要追溯到2014年巴西世界盃，當時比利時歷經延長賽苦戰，才以2比1艱辛擊退美國，此次狹路相逢，地主大軍復仇意味濃厚。

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美國隊在小組賽展現強大競爭力，前兩戰靠著主場氣勢如虹，進攻端由隊長「美國隊長」普利西奇（Christian Pulisic）穿針引線，搭配前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的強力衝擊，小組賽狂轟8球。雖然最後一輪大意失荊州，但仍憑藉積分與淨勝球優勢奪下小組頭名。不過，美國隊在最後一戰丟掉3球，防線在面對歐洲強隊反擊時的穩定性，將是此役能否挺進8強的關鍵。

反觀「歐洲紅魔」比利時，小組賽晉級過程則是讓球迷捏了一把冷汗。進攻端顯得相當慢熱，前兩輪僅拿2分且只進1球，破防能力一度遭到質疑。所幸最後一輪對陣紐西蘭迎來大爆發，不僅順利搶下關鍵3分，更刷足淨勝球硬是超車奪下分組第一，及時找回進攻節奏。

針對這場焦點大戰，台灣運彩也開出最新賠率。不讓分盤部分，比利時2.35、和局3.25、美國1.85，顯示盤口相當看好美國隊能捍衛主場。讓分盤方面，若比利時讓1球，賠率1.40、和局3.95、美國受讓3.05；若改為美國讓1球，則比利時受讓4.15、和局3.65、美國讓球1.28。

至於進球數大小盤口，2.5球開出「大」1.42、「小」2.15。從賠率觀察，市場預期這場美比大戰極有可能演變成一場進攻大戰，踢出3球以上比分的機會相當高。

▲▼比利時中場德布勞內（Kevin De Bruyne）（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時主力中場德布勞內。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強比利時美國運彩賭盤

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