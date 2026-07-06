墨西哥止步16強！主帥阿吉雷請辭　傳奇球星馬奎斯接掌兵符

▲墨西哥止步本屆世界盃16強，主帥阿吉雷請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽16強淘汰賽爆出震撼彈！身為主辦國之一的「仙人掌軍團」墨西哥，今日在主場阿茲特克球場激戰傳統強權英格蘭，儘管全場拚鬥至最後一刻，最終仍以2比3惜敗，無緣晉級8強。賽後墨西哥足協隨即宣布，總教練阿吉雷（Javier Aguirre）正式卸任，並由曾5度征戰世界盃的傳奇球星馬奎斯（Rafael Márquez）接手帥印，象徵國家隊將開啟全新篇章。

墨西哥今日在歷史悠久的阿茲特克球場迎戰英格蘭，在全場滿溢的家鄉父老助威下，墨西哥展現強大韌性，與「三獅軍團」一路僵持。可惜最終仍以一球之差敗北，讓現場球迷心碎不已。當地媒體《Grupo Animal》便以「夢想結束了」為題，感嘆墨西哥正式告別本屆世界盃，並記錄下這座傳奇球場見證主隊出局的遺憾一夜。

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現年67歲的阿吉雷，過去曾於2002年日韓世界盃、2010年南非世界盃兩度臨危受命，這也是他職業生涯第3度接下國家隊救火任務。雖然未能帶領球隊在主場更進一步，但阿吉雷賽後感性表示，「身為墨西哥人，沒有什麼比代表國家更讓我感到快樂與滿足。我將人生奉獻給足球，能代表國家在國際舞台競爭，是這份工作帶給我的最大喜悅。」

隨著阿吉雷轉身離去，墨西哥足球也正式迎來傳承時刻。新任主帥將由家喻戶曉的傳奇球星馬奎斯接任，他過去曾締造連續5屆披掛上陣世界盃的輝煌紀錄，是墨國足壇的精神領袖。

儘管止步16強，但墨西哥媒體仍對國家隊的表現給予肯定，報導中強調，「墨西哥曾讓我們相信，我們辦得到。」隨著馬奎斯接掌兵符，這支中北美洲勁旅將重新整裝，期待在傳奇球星的帶領下，走出淘汰陰霾，迎接下一個時代的挑戰。

▲墨西哥將改由傳奇球星馬奎斯接掌兵符。（圖／達志影像／美聯社）