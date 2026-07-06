運動雲

>

世足出局引爆連環請辭　韓國足協會長鄭夢奎「扛全責」提前下台

▲世界盃戰績低迷，韓國足協會長鄭夢奎「扛全責」提前下台。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界盃戰績低迷，韓國足協會長鄭夢奎「扛全責」提前下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

韓國足球在本次世界盃寫下慘澹戰績，小組賽僅拿1勝2敗黯然出局，不僅主帥洪明甫先前已請辭負責，韓國足球界今日再拋震撼彈！足球協會會長鄭夢奎正式宣布提前請辭，結束長達13年的掌舵生涯。鄭夢奎在辭職聲明中表示，「所有的不足與過失，由我一人承擔。」

韓國在本次世界盃表現不如預期，小組賽止步的結果引發國內輿論強烈反彈。韓國足協今日表示，會長鄭夢奎今日上午於天安的韓國足球公園（Korea Football Park）主持最後一次高層會議後，已正式提交辭呈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，鄭夢奎自2013年1月就任第52屆韓國足協會長以來，已連續擔任4屆會長，任期超過13年，原先外界預期他將續任至2026年世界盃結束，但近期圍繞足協的各種爭議不斷，為了平息眾怒並推動組織回歸正常運作，鄭夢奎最終決定提前交棒。

鄭夢奎在辭職談話中語帶不捨地表示，「我始終懷抱著韓國足球的發展與榮耀一路走來，但有時也讓大家感到深深失望。所有的榮耀與成就，都應歸功於球員和所有球迷，而所有的不足與過失，則完全由我一人承擔責任。」

他也強調，未來將回歸球迷身分繼續支持韓國足球，「我相信韓國足球必定能克服考驗，再次展翅高飛。」

隨著鄭夢奎的離去，韓國足球也將進入過渡期。根據南韓足協章程第23條規定，後續將由副會長在獲得韓國體育會批准後，代理行使會長職權，帶領韓國足球走出這波低谷。

關鍵字： 2026世足世足世界盃世足賽韓國足協會長鄭夢奎

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

哈蘭德未來動向曝光！　轉會大師羅馬諾闢謠「今夏絕不走」

哈蘭德未來動向曝光！　轉會大師羅馬諾闢謠「今夏絕不走」

盧峻翔怎麼了？中華隊連兩戰「慘拿0分」　PLG王牌陷最大低潮

盧峻翔怎麼了？中華隊連兩戰「慘拿0分」　PLG王牌陷最大低潮

狂砍28分仍不敵中國　林庭謙點出落敗主因：上半場沒找到節奏

狂砍28分仍不敵中國　林庭謙點出落敗主因：上半場沒找到節奏

中華男籃不敵中國晉級看日本臉色　圖齊點出兩大敗因

中華男籃不敵中國晉級看日本臉色　圖齊點出兩大敗因

NBA戰將我照蓋！　中華男籃阿巴西超猛火鍋封蓋高27公分楊瀚森

NBA戰將我照蓋！　中華男籃阿巴西超猛火鍋封蓋高27公分楊瀚森

快訊／兩岸對決！林庭謙狂砍28分　中華男籃仍18分不敵中國

快訊／兩岸對決！林庭謙狂砍28分　中華男籃仍18分不敵中國

新北國王與17LIVE直播合作　啦啦隊正式更名「17LIVE QUEENS」

新北國王與17LIVE直播合作　啦啦隊正式更名「17LIVE QUEENS」

高錦瑋現身雲豹「豹小子夏令營」規模創紀錄　養傷仍心繫中華隊

高錦瑋現身雲豹「豹小子夏令營」規模創紀錄　養傷仍心繫中華隊

梅西領軍「藍白軍團」強碰非洲藍鯊　維德角鐵桶陣拚神蹟

梅西領軍「藍白軍團」強碰非洲藍鯊　維德角鐵桶陣拚神蹟

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【救命一刻】海龜被魚線勒到快沒命　虛弱游向人類求救

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366