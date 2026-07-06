世足出局引爆連環請辭　韓國足協會長鄭夢奎「扛全責」提前下台

▲世界盃戰績低迷，韓國足協會長鄭夢奎「扛全責」提前下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

韓國足球在本次世界盃寫下慘澹戰績，小組賽僅拿1勝2敗黯然出局，不僅主帥洪明甫先前已請辭負責，韓國足球界今日再拋震撼彈！足球協會會長鄭夢奎正式宣布提前請辭，結束長達13年的掌舵生涯。鄭夢奎在辭職聲明中表示，「所有的不足與過失，由我一人承擔。」

韓國在本次世界盃表現不如預期，小組賽止步的結果引發國內輿論強烈反彈。韓國足協今日表示，會長鄭夢奎今日上午於天安的韓國足球公園（Korea Football Park）主持最後一次高層會議後，已正式提交辭呈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，鄭夢奎自2013年1月就任第52屆韓國足協會長以來，已連續擔任4屆會長，任期超過13年，原先外界預期他將續任至2026年世界盃結束，但近期圍繞足協的各種爭議不斷，為了平息眾怒並推動組織回歸正常運作，鄭夢奎最終決定提前交棒。

鄭夢奎在辭職談話中語帶不捨地表示，「我始終懷抱著韓國足球的發展與榮耀一路走來，但有時也讓大家感到深深失望。所有的榮耀與成就，都應歸功於球員和所有球迷，而所有的不足與過失，則完全由我一人承擔責任。」

他也強調，未來將回歸球迷身分繼續支持韓國足球，「我相信韓國足球必定能克服考驗，再次展翅高飛。」

隨著鄭夢奎的離去，韓國足球也將進入過渡期。根據南韓足協章程第23條規定，後續將由副會長在獲得韓國體育會批准後，代理行使會長職權，帶領韓國足球走出這波低谷。