運動雲

>

亞馬爾對決C羅　交手葡萄牙賭盤看好西班牙挺進8強

▲▼西班牙亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙19歲金童亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃16強淘汰賽，即將迎來全球足壇最震撼的「夢幻割喉戰」！歐洲兩大傳統強權「無敵艦隊」西班牙與「五盾軍團」葡萄牙，將於台灣時間7日凌晨3點（當地時間6日下午3點），移師美國德州阿靈頓AT&T體育場，爭奪珍貴的8強門票。此戰最大看點莫過於西班牙19歲天才神童亞馬爾（Lamine Yamal），將跨世代對決41歲傳奇球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），這場新舊球王的世紀同框，已讓全球球迷屏息以待。

現任歐洲冠軍西班牙，在本屆世界盃展現了令人窒息的統治力。根據運彩專家分析，西班牙截至目前在小組賽與32強賽的4場大賽中，竟然寫下完美的「一球未失」神話，堪稱本屆防守最凶悍的鋼鐵軍團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西班牙由中場核心羅德里（Rodri）坐鎮中路，搭配近乎完美的後防屏障，不僅維持場均68%的恐怖控球率，更將對手的預期進球值（xG）壓制在極低的0.9以下。即便邊路大將尼科·威廉斯（Nico Williams）出戰成疑，但在奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）腳感火燙，加上亞馬爾逐漸滿血的情況下，西班牙仍被外界視為晉級大熱門。

反觀葡萄牙的晉級之路則顯得驚險萬分。32強賽面對克羅埃西亞，直到最後關頭才靠著拉莫斯（Goncalo Ramos）的絕殺驚險過關。總教練馬丁內斯（Roberto Martinez）堅持讓41歲的C羅踢滿全場的戰術，也引發媒體強烈抨擊。數據顯示，儘管擁有頂級中場布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes），但受限於前場跑動不足，葡萄牙場均射正次數僅剩慘烈的3.8次，進攻火力明顯出現斷層。

《Covers》分析師奧德菲爾德（Tom Oldfield）指出，這場比賽的「發財密碼」首推總進球數低於2.5球。由於兩隊球員極其熟悉，戰術將傾向中場傳控消耗，而非盲目對攻。面對西班牙至今「零封」的恐怖防線，葡萄牙恐難在常規時間內突破大門。

分析師認為，西班牙在進攻轉換效率上明顯優於葡萄牙。亞馬爾的細膩切入與奧爾莫（Dani Olmo）的穿插，極可能在下半場對手體力下滑時，抓準漏洞「一球定乾坤」。

也有專家提醒，兩隊歷史交鋒平局率高達39%，2025年歐國聯決賽也曾一路激戰至PK大戰，不排除常規時間內雙方握手言和，進入延長賽甚至點球大戰。

▲C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅將強勢領軍葡萄牙挑戰西班牙。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃世足賽16強西班牙葡萄牙亞馬爾C羅

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

哈蘭德未來動向曝光！　轉會大師羅馬諾闢謠「今夏絕不走」

哈蘭德未來動向曝光！　轉會大師羅馬諾闢謠「今夏絕不走」

盧峻翔怎麼了？中華隊連兩戰「慘拿0分」　PLG王牌陷最大低潮

盧峻翔怎麼了？中華隊連兩戰「慘拿0分」　PLG王牌陷最大低潮

狂砍28分仍不敵中國　林庭謙點出落敗主因：上半場沒找到節奏

狂砍28分仍不敵中國　林庭謙點出落敗主因：上半場沒找到節奏

中華男籃不敵中國晉級看日本臉色　圖齊點出兩大敗因

中華男籃不敵中國晉級看日本臉色　圖齊點出兩大敗因

NBA戰將我照蓋！　中華男籃阿巴西超猛火鍋封蓋高27公分楊瀚森

NBA戰將我照蓋！　中華男籃阿巴西超猛火鍋封蓋高27公分楊瀚森

快訊／兩岸對決！林庭謙狂砍28分　中華男籃仍18分不敵中國

快訊／兩岸對決！林庭謙狂砍28分　中華男籃仍18分不敵中國

新北國王與17LIVE直播合作　啦啦隊正式更名「17LIVE QUEENS」

新北國王與17LIVE直播合作　啦啦隊正式更名「17LIVE QUEENS」

高錦瑋現身雲豹「豹小子夏令營」規模創紀錄　養傷仍心繫中華隊

高錦瑋現身雲豹「豹小子夏令營」規模創紀錄　養傷仍心繫中華隊

梅西領軍「藍白軍團」強碰非洲藍鯊　維德角鐵桶陣拚神蹟

梅西領軍「藍白軍團」強碰非洲藍鯊　維德角鐵桶陣拚神蹟

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

116強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

2外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

3統一獅阿跨面唱出台南精神

4內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

5守護國手食安　國訓中心沒有問題油品

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366