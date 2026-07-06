亞馬爾對決C羅　交手葡萄牙賭盤看好西班牙挺進8強

▲西班牙19歲金童亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃16強淘汰賽，即將迎來全球足壇最震撼的「夢幻割喉戰」！歐洲兩大傳統強權「無敵艦隊」西班牙與「五盾軍團」葡萄牙，將於台灣時間7日凌晨3點（當地時間6日下午3點），移師美國德州阿靈頓AT&T體育場，爭奪珍貴的8強門票。此戰最大看點莫過於西班牙19歲天才神童亞馬爾（Lamine Yamal），將跨世代對決41歲傳奇球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），這場新舊球王的世紀同框，已讓全球球迷屏息以待。

現任歐洲冠軍西班牙，在本屆世界盃展現了令人窒息的統治力。根據運彩專家分析，西班牙截至目前在小組賽與32強賽的4場大賽中，竟然寫下完美的「一球未失」神話，堪稱本屆防守最凶悍的鋼鐵軍團。

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西班牙由中場核心羅德里（Rodri）坐鎮中路，搭配近乎完美的後防屏障，不僅維持場均68%的恐怖控球率，更將對手的預期進球值（xG）壓制在極低的0.9以下。即便邊路大將尼科·威廉斯（Nico Williams）出戰成疑，但在奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）腳感火燙，加上亞馬爾逐漸滿血的情況下，西班牙仍被外界視為晉級大熱門。

反觀葡萄牙的晉級之路則顯得驚險萬分。32強賽面對克羅埃西亞，直到最後關頭才靠著拉莫斯（Goncalo Ramos）的絕殺驚險過關。總教練馬丁內斯（Roberto Martinez）堅持讓41歲的C羅踢滿全場的戰術，也引發媒體強烈抨擊。數據顯示，儘管擁有頂級中場布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes），但受限於前場跑動不足，葡萄牙場均射正次數僅剩慘烈的3.8次，進攻火力明顯出現斷層。

《Covers》分析師奧德菲爾德（Tom Oldfield）指出，這場比賽的「發財密碼」首推總進球數低於2.5球。由於兩隊球員極其熟悉，戰術將傾向中場傳控消耗，而非盲目對攻。面對西班牙至今「零封」的恐怖防線，葡萄牙恐難在常規時間內突破大門。

分析師認為，西班牙在進攻轉換效率上明顯優於葡萄牙。亞馬爾的細膩切入與奧爾莫（Dani Olmo）的穿插，極可能在下半場對手體力下滑時，抓準漏洞「一球定乾坤」。

也有專家提醒，兩隊歷史交鋒平局率高達39%，2025年歐國聯決賽也曾一路激戰至PK大戰，不排除常規時間內雙方握手言和，進入延長賽甚至點球大戰。

▲C羅將強勢領軍葡萄牙挑戰西班牙。（圖／達志影像／美聯社）