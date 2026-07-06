哈蘭德未來動向曝光！　轉會大師羅馬諾闢謠「今夏絕不走」

▲挪威王牌哈蘭德今日領軍撂倒「森巴軍團」巴西。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

歐洲足壇轉會市場風雲變幻，各界關注的焦點無疑是挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）是否將披上「銀河戰艦」皇家馬德里的白色戰袍。針對這樁重磅傳聞，著名媒體專欄寫手，被稱為「轉會專家」的羅馬諾（Fabrizio Romano）近日給出明確答案，強調哈蘭德今年夏天絕不可能離隊，但也並未把未來的大門完全關上。

哈蘭德在賽場上的宰制力有目共睹，關於他轉投西甲豪門皇馬的傳聞始終未曾間斷。哈蘭德的父親老哈蘭德（Alfie Haaland）日前接受媒體訪問時，被問及兒子未來加盟皇馬的可能性，他語帶玄機地表示，「他現在在曼城非常開心，雙方也有一份長約。但誰也不知道未來會發生什麼事，畢竟有誰會不喜歡皇馬呢？」這番「留有餘地」的言論，隨即引發外界無限遐想。

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針對甚囂塵上的傳聞，轉會權威羅馬諾在個人播客節目中強勢闢謠。他重申，先前關於皇馬主席候選人里克梅（Riquelme）聲稱要簽下哈蘭德的消息，完全是不實的「假消息」。羅馬諾指出，該傳聞不僅遭到哈蘭德經紀人皮門塔（Rafaela Pimenta）否認，連老哈蘭德本人也親口駁斥。

羅馬諾明確指出，哈蘭德目前的狀況非常穩定，至少在2026年夏天之前，他絕對不會加盟皇馬。目前哈蘭德在曼城過得十分順心，在總教練馬雷斯卡（Enzo Maresca）打造的新體系中，哈蘭德是球隊不可或缺的絕對核心，球員與球團間的氛圍也極為融洽。

不過，羅馬諾也特別強調，雖然今年夏天轉會大戲不會上演，但哈蘭德心中並未排除在未來某個時間點加盟皇馬的可能性，這也為未來的轉會市場埋下伏筆。

除了哈蘭德的動向外，羅馬諾也帶來另一則重磅消息。巴西明星中場卡塞米羅（Casemiro）在結束世界盃征程後，確定將告別歐洲頂級賽場。據悉，他已與美職聯（MLS）球隊邁阿密國際達成協議，將簽下一份為期3年的合約，正式開啟職業生涯新篇章。

▲哈蘭德接下來是否轉會引發外界高度關注。（圖／達志影像／美聯社）