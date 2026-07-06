盧峻翔怎麼了？中華隊連兩戰「慘拿0分」　PLG王牌陷最大低潮

▲中華男籃盧峻翔陷入大低潮，連兩戰面對南韓、中國都沒有得分進帳。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃6日在2027世界盃亞洲區資格賽面對強敵中國，在禁區劣勢情況下，最終以74比92吞敗，不過只要晚間日本擊敗南韓，中華隊就確定可晉級下一階段。但本階段共4名球員入選的PLG職籃勁旅桃園璞園領航猿，兩戰竟然只有譚傑龍今天拿下3分，聯盟3連霸年度MVP「夜王」盧峻翔兩戰合計得分掛零，狀態可說陷入空前低迷。

此次PLG職籃2連霸勁旅領航猿，共有盧峻翔、李家慷、譚傑龍、林正等4人入選此階段中華隊15人國手名單，其中林正連兩戰未獲得登錄，至於盧峻翔、李家慷、譚傑龍則都有獲得登錄機會，不過僅有譚傑龍今日面對中國拿下3分，包括盧峻翔以及李家慷得分都以掛蛋作收。

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特別是身為PLG職籃看板球星，聯盟「3連霸」年度MVP盧峻翔，此階段狀態明顯陷入低潮，首戰面對南韓出賽16分鐘3投0中，全場僅有3籃板進帳，今日面對中國之戰，盧峻翔替補出賽13分52秒，更是5投0中，合計僅有3籃板、1助攻入袋。

合計本階段兩戰，盧峻翔都沒有任何分數進帳，對照前幾次進入中華男籃，整體表現有明顯落差，特別是最被仰賴的得分火力，在本階段完全沒有任何發揮，成為中華隊一大警訊。

另外，TPBL職籃方面，「黑豹」阿巴西雖然此戰得分同樣掛零，不過防守端有不錯表現，加上首戰面對南韓貢獻10分、9籃板，也是關鍵贏球功臣。

另外同樣隸屬TPBL職籃的馬建豪，此戰面對中國拿下8分、8籃板，幾次關鍵單打進球也幫助中華隊持續有追分氣勢。

但平心而論，目前國內兩大職籃的本土戰力，要扛起中華隊絕對主力重任，仍有不小落差，除了陳盈駿、林庭謙以及美國混血「賀家兄弟」賀丹、賀博之外，本土職籃僅有歸化中鋒高柏鎧具有一定的國際賽主宰力，該如何讓國內職籃好手具備足夠的國際賽主宰力，也將是後續職業球團與中華隊在對接時，必須正視的重要課題。