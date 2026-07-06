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內馬爾失控撞人後神反轉！賽後主動擁抱對手　大和解畫面瘋傳

▲▼巴西內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾告別世界盃舞台。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強爆出冷門！挪威靠神鋒哈蘭德（Erling Haaland）下半場梅開二度，以2比1擊退奪冠熱門巴西，隊史首度闖進8強。內馬爾（Neymar）替補上陣雖在補時罰進12碼，卻仍無力回天，賽後淚灑球場。他在比賽尾聲因情緒失控衝撞厄德高（Martin Odegaard）引發熱議，所幸賽後主動擁抱致歉，上演大和解。

哈蘭德神級連進兩球　挪威締造歷史

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本場比賽前60分鐘雙方陷入僵局，直到第79分鐘，哈蘭德接獲隊友傳中，以一記強力頭槌打破僵局；隨後在第90分鐘，他再度於禁區外遠射建功，個人在本屆賽會狂進7球。這兩次致命打擊徹底粉碎了森巴軍團的奪冠夢，也讓挪威締造隊史首度殺入世界盃8強的空前紀錄，在全球社群引發巨大震撼與討論。

衝撞惹議後落淚致歉　內馬爾展現風度

隨著時間流逝，落後的巴西球員越踢越急躁。第67分鐘替補上陣的內馬爾，在比賽尾聲因不滿挪威球員拖延時間，在無球狀態下故意衝撞厄德高肩膀，不但吞下黃牌，第一時間更在網路上遭到全球球迷猛烈砲轟。儘管內馬爾在傷停補時第10分鐘罰進12碼球，但完場哨聲響起時，這名34歲老將仍難掩悲痛落下男兒淚。然而，他在平復情緒後主動走向厄德高擁抱致歉，兩人互相鼓勵的畫面不僅化解了衝突，也瞬間扭轉了輿論，贏得外界對其運動家精神的讚賞。

森巴軍團魔咒難破　恐成一代傳奇絕響

這場敗仗對巴西無疑是沉重打擊，也讓外界看見一項不可思議的「魔咒」，挪威至今仍是全球唯一對戰巴西從未輸球的國家隊（3勝2和）。從多方視角來看，這場戰役不僅是挪威足球崛起的歷史里程碑，對於極可能是最後一次征戰世界盃的內馬爾而言，以16強止步與一張黃牌作收，更是時代交替下最殘酷卻真實的寫照。

關鍵字： 2026世足世界盃內馬爾巴西

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