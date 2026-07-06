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狂砍28分仍不敵中國　林庭謙點出落敗主因：上半場沒找到節奏

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃此階段擊敗南韓、輸給中國，晉級要看晚間日本是否能夠擊敗南韓而定。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃6日在2027世界盃亞洲區資格賽面對強敵中國，在禁區劣勢情況下，最終以74比92吞敗，不過只要晚間日本擊敗南韓，中華隊就確定可晉級下一階段。此戰中華隊當家雙能衛林庭謙表現出色，砍下全場最高28分、5籃板、4抄截表現亮眼。賽後他表示，「開賽沒有找到節奏，直到下半場才打出我們的特點與風格。」

中華隊前次交手中國，在一路領先情況下，最後關頭遭到翻盤以7分惜敗，不過此戰面對中國當家長人，現效力NBA波特蘭拓荒者的楊瀚森回歸，中國整體戰力明顯提升，此戰上半場中國就一度拉開超過20分大幅領先。

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即便下半場中華隊後場雙星，目前都在中國CBA聯賽效力的陳盈駿、林庭謙合力搶分，但中華隊仍受制禁區劣勢，最終18分之差敗北。

賽後中華隊主帥圖齊點出「今天開賽我們很快就落後來到雙位數，讓中國隊建立起更多信心，也影響了我們後續的反應。在這種層級的國際賽，開局幾乎就決定了一半的比賽走向。」

林庭謙則表示，「我覺得我們沒有在自己的節奏裡面，到下半場才比較打出我們自己的特點跟風格，所以我覺得我們需要好好總結這整場比賽。」

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲林庭謙坦言此戰面對中國，上半場團隊沒有找到節奏。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃中國圖齊林庭謙陳盈駿楊瀚森台籃

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