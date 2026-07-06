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看挪威贏巴西超激動！看台「神秘姊弟」真實身份曝光　竟是王室成員

▲挪威王室成員亞歷珊卓公主與弟弟馬格努斯王子。（圖／路透社）

▲挪威王室成員亞歷珊卓公主與弟弟馬格努斯王子。（圖／路透社）

記者胡冠辰／綜合報導

睽違28年重返男子世界盃舞台的挪威，今（6日）於16強戰對上傳統強權巴西，靠著哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度，最終以2比1扳倒巴西，隊史首度闖進世界盃8強，也讓全挪威陷入瘋狂。

這場歷史性勝利不只場上吸睛，看台同樣成為焦點；根據挪威王室官網與挪威《VG》報導，王室成員亞歷珊卓公主（Princess Ingrid Alexandra）與弟弟馬格努斯王子（Prince Sverre Magnus）也現身親眼見證挪威淘汰巴西、挺進8強的關鍵時刻。

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這已不是兩人本屆世界盃首次到場力挺國家隊，回顧挪威在小組賽的晉級之路，亞歷珊卓公主與馬格努斯王子先前也曾出席挪威對上塞內加爾一役，當時挪威靠著哈蘭德梅開二度，加上佩德森（Marcus Pedersen）破門，最終以3比2擊敗塞內加爾，提前確定晉級下一階段。

在那場小組賽中，兩人披上挪威隊圍巾，隨著比賽節奏鼓掌、歡呼，並在球隊鎖定勝利後與現場球迷一同慶祝，成為看台上的亮點。

挪威球迷近來在世界盃爆紅的「維京划船」應援，也讓比賽現場氣氛更加沸騰，大批球迷肩並肩坐成一排，模仿維京戰船划槳動作，伴隨整齊吶喊，將北歐文化符號轉化為球場上的集體助威。

如今挪威一路從小組賽殺進淘汰賽，王室兄妹也再度赴美應援；面對5屆世界盃冠軍巴西，挪威展現驚人韌性，哈蘭德在關鍵時刻挺身而出連進2球，幫助球隊完成隊史級勝利。

外媒也報導，賽後亞歷珊卓公主與馬格努斯王子和挪威國家隊見面，其中公主與哈蘭德擁抱的畫面在社群平台迅速瘋傳。

對挪威而言，這波世界盃熱潮不只是足球成績突破，更象徵國家足球重新站上國際舞台；挪威上一次參加男子世界盃已是1998年，本屆賽事重返世界盃後，哈蘭德成為球隊最具指標性的進攻核心，也帶動國內足球熱度全面升溫。

這趟公開行程也帶有王室分工意味，瑪麗特王儲妃（Crown Princess Mette-Marit）日前接受肺臟移植手術，目前仍處於術後康復階段，哈康王儲（Crown Prince Haakon）則調整公務安排，以便陪伴妻子。

在哈拉爾五世國王（King Harald V）與宋雅王后（Queen Sonja）年事已高的情況下，年輕一代王室成員此次接連現身世界盃賽場，也被視為承擔更多海外公開任務的象徵。

先前在支持挪威對塞內加爾賽後，亞歷珊卓公主與馬格努斯王子還前往紐約布魯克林，參訪TINE足球學校與具有挪威移民歷史背景的喬亞青少年足球俱樂部。

該俱樂部由挪威移民創立，長期為紐約當地兒童與青少年提供足球訓練機會，兩位王室成員也與約60名學員一同參與接力與球類活動。

關鍵字： 2026世足、巴西、足球、挪威、哈蘭德、尼蘭

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