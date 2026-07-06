哈蘭德恐怖之處不只進球數　英名宿點破：他一跑就釘住後衛

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界盃稍早挪威在16強戰碰上世界盃史上奪冠次數最多的巴西隊，靠著王牌前鋒哈蘭德（Erling Haaland）下半場連進2球，以關鍵表現率隊挺進8強。

▲Erling Haaland。（圖／達志影像／美聯社）



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哈蘭德本屆賽事至今出賽4場場場破門，累計攻進7球，並與梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）並列射手榜首位。

這是哈蘭德生涯首次登上世界盃舞台，但他完全沒有適應期，小組賽首戰面對伊拉克，他立刻梅開二度；接著對上塞內加爾再度單場攻進2球。

雖然他在對法國一役並未出賽，但到了32強淘汰賽面對象牙海岸時，又一次攻破對手大門，以驚人效率帶領挪威挺進16強。

16強面對傳統強權巴西，哈蘭德再度扮演關鍵先生，比賽第79分鐘，他以一記強力頭槌為挪威打破僵局；第90分鐘又在禁區外起腳，射出一記銳利攻門完成破網，這也是他本屆世界盃第3次單場攻進2球。

賽後接受訪問時，哈蘭德對自己目前的狀態展現強烈信心，「我在這屆賽事中幾次達到高峰，但有時候新的高峰又會到來；現在只要有1、2次機會，我就能把球送進球門。」

「雖然我也很難說得很清楚，但我就是這樣在做，重要的是保持專注，然後把握來到眼前的機會；就算第一個機會沒有把握住，下一個機會也會來。」

哈蘭德高效率的進球表現，也讓英國球評紛紛給予高度評價；英格蘭代表隊退役名將萊特（Ian Wright）在《ITV》節目中表示，「有些人常常討論觸球次數，但他並不需要很多次觸球。」

另一位英格蘭代表隊退役球員沃諾克（Steve Warnock）也在《BBC》分析哈蘭德的價值，「據說他平均每進1球只需要觸球14次，這個數字就足以說明他是什麼樣的球員。」

「不過，他不只是進球而已，他會不斷往防線身後衝刺，牽制對方後衛，並為球隊創造向前推進的空間；整場比賽都是如此，他一直在做這些事情。」