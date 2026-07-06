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中華男籃不敵中國晉級看日本臉色　圖齊點出兩大敗因

▲中華男籃圖齊、阿巴西。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃主帥圖齊點出此戰不敵中國兩大主因。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第3階段，中華男籃今（6日）迎來攸關晉級的關鍵「兩岸對決」。儘管當家後衛林庭謙全場狂飆28分，加上陳盈駿19分、4籃板、6助攻，高柏鎧13分、10籃板雙十成績，但中華男籃最終仍以74比92不敵中國，小組賽以2勝4敗作收。目前中華男籃能否挺進第二輪，將取決於稍晚日韓大戰賽果，唯有日本取勝，中華男籃才能驚險搭上晉級列車。

前役才在高陽體育館克服多達19分落後，最終延長賽逆轉氣走南韓，中華男籃本屆完成「雙殺南韓」壯舉，士氣正值巔峰。今日賽前，中華男籃與中國、南韓同為2勝3敗，只要擊敗中國即可自力晉級，無奈此戰仍難敵對手禁區優勢，最終吞下對戰中國的8連敗，也失去了晉級主動權。

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此役中華男籃以林庭謙表現最為亮眼，全場轟下最高28分，隊長陳盈駿也貢獻19分穩定軍心，歸化中鋒高柏鎧則有13分、10籃板進帳。

賽後中華男籃義籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）坦言，「賽前就深知雙方身材條件存在明顯差距，因此首要目標就是籃板球不能吃虧。無論是4號、5號位，甚至其他位置，中國隊的身材都更具優勢，我們已盡全力競爭，最終中國僅比我們多出5次進攻機會，這部分球員做得不錯。」

然而，圖齊也指出球隊未能完整執行進攻計畫，特別是節奏掌控。他表示，「原本希望球員搶下籃板後立即推進，在對手防守尚未落位前完成進攻，藉此抵銷對方的體能優勢。雖然我們創造出不少外線空檔，但命中率確實未達應有水準。」

針對禁區守護神高柏鎧的調度，圖齊無奈表示，「當高柏鎧不在場上時，球隊攻守兩端都打得非常辛苦。我們本想保護他避免陷入犯規麻煩，但部分身體碰撞被裁判吹判犯規，這對戰局造成了極大影響。」

中華男籃目前晉級希望尚未完全破滅，全隊將靜待日本與南韓之戰的結果，祈禱日本能助一臂之力，幫助中華男籃取得第4輪參賽資格。

▲中華男籃陳盈駿、林庭謙、馬建豪，中國男籃楊瀚森。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃接下來晉級要期待晚間日本擊敗南韓。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃中國圖齊林庭謙陳盈駿楊瀚森台籃

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