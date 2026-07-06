NBA戰將我照蓋！　中華男籃阿巴西超猛火鍋封蓋高27公分楊瀚森

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃6日在2027世界盃亞洲區資格賽面對強敵中國，在禁區劣勢情況下，上半場陷入大幅度落後，雖然下半場靠著林庭謙、陳盈駿攜手飆分，但最終中華隊仍以74比92吞敗，不過只要晚間日本擊敗南韓，中華隊就確定可晉級下一階段。此戰一大焦點，就是中國當家長人，目前效力NBA波特蘭拓荒者的216公分楊瀚森，竟被「台灣黑豹」阿巴西蓋了一記超大火鍋，身高相差27公分精彩封蓋，展現阿巴西驚人運動能力震撼全場。

前役完成19分大逆轉擊敗南韓，中華隊此戰面對中國只要贏球，就能「自力晉級」，以分組第3名挺進第4階段，不過開賽中華隊就陷入苦戰，次節落後幅度超過20分情況下，一路苦苦追趕。

雖然下半場中華隊後場雙星林庭謙、陳盈駿攜手追分，一度將落後差距縮小至20分內，但最終仍以18分之差敗北。

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不過此戰中華隊仍有不少亮眼表現，除了當家得分後衛林庭謙狂砍全場最高28分外帶5籃板、4抄截，陳盈駿也有全場次高19分外帶4籃板、6助攻外，上半場中國當家長人，來自NBA拓荒者的中鋒楊瀚森一次快攻嘗試單臂爆扣，竟然直接被中華隊「黑豹」阿巴西垂直升空火鍋封蓋，讓全場球迷震撼不已。

被稱為「中國約基奇」，身高達216公分的楊瀚森，竟然被僅有189公分的阿巴西狠狠封阻，這相差多達27公分的身高差距，阿巴西依舊展現驚人滯空能力，成就此次精彩美技。

只可惜前役對上南韓有10分、9籃板進帳的阿巴西，此戰進攻端沒有建樹，全場4投0中僅有1籃板、1助攻、1阻攻貢獻。

▲中華男籃「黑豹」阿巴西此戰蓋了NBA球員楊瀚森一記超猛火鍋。（圖／取自FIBA官網）